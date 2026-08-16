Noile reguli îi vizează pe călătorii din afara UE, inclusiv pe cetățenii britanici, care trebuie să își scaneze imaginea facială și să își înregistreze amprentele înainte de controlul pașapoartelor la intrarea în țările din Spațiul Schengen, scrie Express.

Sistemul a întâmpinat deja probleme de implementare. Liderii industriei și operatorii aeroportuari își pasează responsabilitatea pentru lipsa de personal la punctele de frontieră, infrastructura IT deficitară și modul în care au fost amenajate zonele de control. În unele cazuri, turiștii au ajuns să aștepte până la cinci ore înainte ca vacanța să înceapă.

Există însă și destinații europene care nu fac parte din Spațiul Schengen și, prin urmare, nu sunt supuse regulilor EES. Pentru turiștii care vor să evite cozile și procedurile biometrice, acestea pot deveni alternative atractive.

Cipru, o variantă pentru cei care vor să evite Schengen

Deși este stat membru al Uniunii Europene, Cipru nu face parte din Spațiul Schengen. Turiștii pot alege stațiuni mediteraneene precum Limassol, Larnaca și Ayia Napa sau pot explora Munții Troodos fără să treacă prin punctele de înregistrare biometrică EES.

Datorită unui acord special prin care Irlanda nu aplică regulile Schengen, călătoriile cu avionul și feribotul către această țară nu sunt afectate de EES.

Turiștii pot alege excursii de-a lungul Wild Atlantic Way, pe o distanță de aproximativ 1.600 de mile, sau city-break-uri în Dublin, Galway și Cork.

Albania, plaje spectaculoase și mai puține probleme la frontieră

Albania se află în afara Uniunii Europene și a Spațiului Schengen și este prezentată drept una dintre alternativele pentru turiștii care vor să evite procedurile EES.

Riviera Albaneză oferă ape turcoaz și plaje cu nisip alb în Ksamil și Himarë, destinații comparate cu cele din Grecia și Croația. În plus, sosirile pe aeroportul din Tirana nu implică procedurile EES.

Bosnia și Herțegovina este o altă opțiune pentru turiștii care caută o destinație în afara Spațiului Schengen.

Printre atracțiile țării se numără cascadele Kravica și Parcul Național Una. Cei interesați de istorie pot vizita Mostar, cunoscut pentru podul său din secolul al XVI-lea, sau Sarajevo, unde cultura cafenelelor se îmbină cu influențele otomane.

Macedonia de Nord nu face parte din Spațiul Schengen și nu aplică sistemul EES.

Printre atracțiile sale se numără Vechiul Bazar din Skopje, capitala țării, dar și peisajele spectaculoase de pe malul lacului Ohrid. Țara oferă, de asemenea, numeroase zone montane și vestigii ale trecutului otoman și antic.

Republica Moldova, destinația perfectă pentru iubitorii de vin

Pentru turiștii care caută o experiență mai puțin obișnuită, Republica Moldova oferă cramele sale subterane celebre.

La Mileștii Mici se află una dintre cele mai mari colecții de vinuri din lume, cu peste 1,5 milioane de sticle. Capitala Chișinău impresionează prin clădirile din calcar din perioada sovietică și numeroasele spații verzi.

Muntenegru combină peisajele alpine din Parcul Național Durmitor cu litoralul spectaculos al Mării Adriatice.

Sveti Stefan și Golful Kotor, inclus în patrimoniul UNESCO, se numără printre cele mai cunoscute destinații ale țării.

Kosovo, care și-a declarat independența în 2008, este o altă destinație aflată în afara Spațiului Schengen.

În Pristina, turiștii pot descoperi cafenele și clădiri cu influențe otomane, în timp ce Prizren, în sudul țării, oferă fortificații istorice și peisaje spectaculoase la poalele Munților Šar.

Serbia și Belgrad, ideale pentru un city-break

Serbia este o altă variantă pentru turiștii care vor să evite regulile EES.

Capitala Belgrad este cunoscută pentru cluburile plutitoare de pe râuri, Fortăreața Belgradului și cartierele sale boeme. Dincolo de capitală, turiștii pot descoperi cinci parcuri naționale, cu trasee de drumeție și peisaje impresionante.

Grecia face parte din Spațiul Schengen, iar sistemul EES este oficial aplicabil. Cu toate acestea, autoritățile elene au anunțat anterior posibilitatea suspendării temporare a înregistrării biometrice pentru turiștii britanici în perioadele cu trafic foarte intens.

La aeroporturi importante precum Atena, Zakynthos și Corfu au fost raportate întârzieri de ore întregi. Flexibilitatea oferită de Comisia Europeană permite suspendarea temporară a verificărilor EES atunci când aglomerația devine prea mare.

Regulile europene prevăd că astfel de suspendări trebuie să fie determinate de nivelul de aglomerație, nu de naționalitatea călătorilor. Pentru unii turiști, măsura poate însemna însă o sosire mai rapidă în stațiunile elene.

Cele 10 destinații din afara sistemului EES

1. Cipru

2. Irlanda

3. Albania

4. Bosnia și Herțegovina

5. Macedonia de Nord

6. Republica Moldova

7. Muntenegru

8. Kosovo

9. Serbia

10. Regatul Unit

Grecia reprezintă un caz separat, întrucât este stat Schengen, iar suspendarea verificărilor EES poate avea loc temporar, în funcție de gradul de aglomerație.