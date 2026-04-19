Performanță incredibilă la Beijing. Un robot umanoid a depășit recordul mondial la semimaraton. VIDEO

Un robot umanoid a reuşit, duminică, să înregistreze un timp de 50 de minute şi 26 de secunde la semimaratonul de la Beijing. Este cu aproape şapte minute mai bun decât recordul uman.

Claudia Alionescu

Deţinătorul recordului la semimaraton, Jacob Kiplimo, a găsit pe cineva mai rapid decât el.

Dacă ugandezul a stabilit cea mai bună performanţă din istorie în 57 de minute şi 20 de secunde pe 8 martie la Lisabona, semimaratonul de la Beijing a fost duminică scena unui alt record realizat de un robot umanoid.

În ciuda unei căzături la doar câţiva metri de linia de sosire, unul dintre roboţii umanoizi a trecut linia de sosire în 50 de minute şi 26 de secunde, după parcurgerea celor 21,0975 km. Deşi, în mod logic, acest timp nu va fi omologat pentru a-l detrona pe Kiplimo, el demonstrează progresele înregistrate de tehnologie. În aceeaşi probă din 2025, robotul câştigător a terminat cursa în 2 ore, 40 de minute şi 42 de secunde. Numeroase căzături au perturbat desfăşurarea cursei.

Un semimaraton pentru popularizarea tehnologiei

Semimaratonul de la Yizhuang a pus faţă în faţă, pe de o parte, roboţi care stăteau în picioare pe două picioare şi, pe de altă parte, oameni – fiecare grup evoluând pe o pistă paralelă, dar diferită, pentru a evita orice coliziune. Robotul campion era echipat cu un sistem de navigaţie autonomă, reprezentând marca chineză de smartphone-uri

Mişcările maşinilor au fost mult mai fluide în acest an, iar numărul echipelor participante a crescut de la aproximativ douăzeci la peste o sută. Un semn al entuziasmului crescând pentru acest sector, potrivit organizatorilor. Acest semimaraton a avut ca obiectiv popularizarea acestor tehnologii în rândul publicului larg şi stimularea inovării.

În ultimii ani, roboţii umanoizi au devenit o prezenţă obişnuită în China, în mass-media şi în locurile publice. Dovadă a vitalităţii sectorului, investiţiile din China în robotică şi în aşa-numita AI „întruchipată” au atins, la sfârşitul anului 2025, 73,5 miliarde de yuani (9,4 miliarde de euro), potrivit unui studiu realizat de un organism oficial.

Sursa: News.ro

Etichete: robot, beijing, record mondial, semimaraton,

Dată publicare:

