Performanță incredibilă la Beijing. Un robot umanoid a depășit recordul mondial la semimaraton. VIDEO

Deţinătorul recordului la semimaraton, Jacob Kiplimo, a găsit pe cineva mai rapid decât el.
Dacă ugandezul a stabilit cea mai bună performanţă din istorie în 57 de minute şi 20 de secunde pe 8 martie la Lisabona, semimaratonul de la Beijing a fost duminică scena unui alt record realizat de un robot umanoid.
În ciuda unei căzături la doar câţiva metri de linia de sosire, unul dintre roboţii umanoizi a trecut linia de sosire în 50 de minute şi 26 de secunde, după parcurgerea celor 21,0975 km. Deşi, în mod logic, acest timp nu va fi omologat pentru a-l detrona pe Kiplimo, el demonstrează progresele înregistrate de tehnologie. În aceeaşi probă din 2025, robotul câştigător a terminat cursa în 2 ore, 40 de minute şi 42 de secunde. Numeroase căzături au perturbat desfăşurarea cursei.
Un semimaraton pentru popularizarea tehnologiei
Semimaratonul de la Yizhuang a pus faţă în faţă, pe de o parte, roboţi care stăteau în picioare pe două picioare şi, pe de altă parte, oameni – fiecare grup evoluând pe o pistă paralelă, dar diferită, pentru a evita orice coliziune. Robotul campion era echipat cu un sistem de navigaţie autonomă, reprezentând marca chineză de smartphone-uri
Mişcările maşinilor au fost mult mai fluide în acest an, iar numărul echipelor participante a crescut de la aproximativ douăzeci la peste o sută. Un semn al entuziasmului crescând pentru acest sector, potrivit organizatorilor. Acest semimaraton a avut ca obiectiv popularizarea acestor tehnologii în rândul publicului larg şi stimularea inovării.
În ultimii ani, roboţii umanoizi au devenit o prezenţă obişnuită în China, în mass-media şi în locurile publice. Dovadă a vitalităţii sectorului, investiţiile din China în robotică şi în aşa-numita AI „întruchipată” au atins, la sfârşitul anului 2025, 73,5 miliarde de yuani (9,4 miliarde de euro), potrivit unui studiu realizat de un organism oficial.
