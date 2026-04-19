Performanță incredibilă la Beijing. Un robot umanoid a depășit recordul mondial la semimaraton. VIDEO

Deţinătorul recordului la semimaraton, Jacob Kiplimo, a găsit pe cineva mai rapid decât el.

Dacă ugandezul a stabilit cea mai bună performanţă din istorie în 57 de minute şi 20 de secunde pe 8 martie la Lisabona, semimaratonul de la Beijing a fost duminică scena unui alt record realizat de un robot umanoid.

În ciuda unei căzături la doar câţiva metri de linia de sosire, unul dintre roboţii umanoizi a trecut linia de sosire în 50 de minute şi 26 de secunde, după parcurgerea celor 21,0975 km. Deşi, în mod logic, acest timp nu va fi omologat pentru a-l detrona pe Kiplimo, el demonstrează progresele înregistrate de tehnologie. În aceeaşi probă din 2025, robotul câştigător a terminat cursa în 2 ore, 40 de minute şi 42 de secunde. Numeroase căzături au perturbat desfăşurarea cursei.