Tehnologiile moderne, în special chirurgia robotică, oferă pacientelor soluții mai sigure, mai precise și adaptate fiecărui caz în parte.

Alături de Dr. Anca Manta, medic specialist obstetrică-ginecologie și medic primar chirurgie generală la Spitalul Euroclinic, parte din rețeaua de sănătate Regina Maria, discutăm despre când este necesară histerectomia și ce presupune această intervenție realizată robotic.

Histerectomia – o soluție de ultimă intenție

Pentru început, Andreea Groza a clarificat un aspect esențial: ce înseamnă, de fapt, histerectomia.

„Practic, îndepărtăm chirurgical uterul, dar este important de spus că aceasta este ultima soluție de tratament”, explică Dr. Anca Manta.

Medicul subliniază că există mai multe tipuri de intervenții, în funcție de patologie.

„Cea mai frecventă este histerectomia totală, care presupune îndepărtarea colului și a corpului uterin. Există și situații în care păstrăm colul uterin sau, în cazurile oncologice, realizăm intervenții mai extinse.”

De ce chirurgia robotică este tot mai folosită

Andreea Groza a adus în discuție unul dintre cele mai importante progrese din domeniu: chirurgia robotică.

„De ce ați alege o astfel de intervenție în locul uneia clasice?”, a fost întrebarea adresată medicului.

Răspunsul ține în primul rând de precizie și siguranță:

„În chirurgia robotică, folosim brațe controlate dintr-o consolă, care reproduc mișcările mâinii umane, dar cu o precizie mult mai mare. În plus, imaginea este tridimensională și mult mărită, ceea ce ne permite o vizualizare excelentă.”

Această tehnologie se traduce direct în beneficii pentru pacientă.

„Riscul de complicații scade semnificativ, iar recuperarea este mai ușoară, cu durere postoperatorie redusă”, adaugă Dr. Anca Manta.

Afecțiunile care pot duce la histerectomie

Un alt punct important abordat în discuție a fost legat de afecțiunile care pot impune această intervenție.

„Care sunt situațiile în care ajungem la histerectomie?”, a întrebat Andreea Groza.

„În primul rând, vorbim despre patologia oncologică – cancerul de uter, de col uterin, dar și cancerul ovarian sau al trompelor uterine. În același timp, anumite fibroame sau forme severe de endometrioză pot necesita această intervenție”, explică medicul.

Cum poate fi prevenită o intervenție radicală

Discuția a mers mai departe către prevenție – un aspect esențial pentru sănătatea femeilor.

„Cum putem depista din timp aceste afecțiuni?”, a fost întrebarea adresată de Andreea Groza.

„Prin controale regulate. Testul Papanicolau, genotiparea HPV și ecografia transvaginală, efectuate anual, ne ajută să identificăm problemele în stadii incipiente”, subliniază Dr. Anca Manta.

Recuperarea după histerectomia robotică

Un subiect sensibil pentru multe paciente este perioada de după operație.

„Cum arată, în realitate, recuperarea?”, a adus în discuție Andreea Groza.

„În cazul chirurgiei robotice, recuperarea este mult mai ușoară. Durerea este redusă, iar pacientele se mobilizează rapid și revin mai repede la activitățile zilnice”, explică medicul.

Impactul asupra hormonilor și vieții sexuale

Întrebările legate de efectele pe termen lung nu au lipsit din dialog.

„Ce se întâmplă cu hormonii după o astfel de intervenție?”, a întrebat Andreea Groza.

„Îndepărtarea uterului nu influențează echilibrul hormonal. Hormonii sunt produși de ovare. Doar dacă acestea sunt îndepărtate apare menopauza indusă chirurgical”, clarifică Dr. Anca Manta.

În ceea ce privește viața sexuală, medicul transmite un mesaj încurajator:

„Viața sexuală rămâne bună, iar în multe cazuri chiar se îmbunătățește, pentru că dispar durerea și sângerările. Anatomia vaginală rămâne, în majoritatea situațiilor, neschimbată.”

Mituri și temeri frecvente

Pe parcursul discuției, a fost abordată și tema temerilor frecvente ale pacientelor.

„Există multe mituri legate de histerectomie – de la menopauză până la viața sexuală sau recuperare. Este important ca pacientele să se informeze corect și să discute deschis cu medicul”, spune Dr. Anca Manta.

În final, mesajul este unul clar: prevenția face diferența.

„Teama nu ar trebui să amâne consultul ginecologic. Cu cât depistăm mai devreme o afecțiune, cu atât avem mai multe opțiuni de tratament și șanse mai mari să evităm intervențiile complexe”, concluzionează Dr. Anca Manta.