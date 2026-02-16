Turneul internațional își propune să ne crească vizibilitatea și să ii convingă pe thailandezi sau pe columbieni, de pildă, să vina la noi, în vacanță.

Timp de 75 de minute, spectatorii pot admira crestele dramatice ale Carpaților, drumurile spectaculoase de munte, dealurile line ale Transilvaniei, dar și întinderile liniștite ale Deltei.

Călătorul este purtat apoi prin sate tradiționale, cu case vechi din lemn, biserici fortificate și ulițe pe care viața curge în acelasi ritm de secole.

Charlie Ottley, scriitor și producător britanic: ”România este chiar jos, se află cu adevărat la coada clasamentului destinațiilor în Europa. Suntem mai puțin vizitați decât Albania sau, de exemplu, Bulgaria și avem nevoie să fim mai vizibili la nivel mondial. România trebuie să fie văzută și oamenii trebuie să descopere ca ei să vrea să vină”.

”Flavours of Romania” a fost proiectat până acum în Thailanda și Malaezia. Urmează Chile, Peru, Columbia și Regatul Unit.

Kiratiya Sirichaiphatthana, agent de turism în Thailanda: ”Deocamdată oamenii nu au cunoștințe foarte multe despre România. Am în prezent două sau trei grupuri care vor merge în România. Dar în oraș cel mai mult, ceea ce am văzut în video e foarte diferit. București și Parlament erau singurele locuri pe care le știam în România”.

”Am văzut o altă România din documentar”

”Peerapon Jindasiriroj, Consul Onorific al României în Thailanda: Am văzut o altă Românie din documentar. O altă parte a României, nu ușor de călătorit spre acele locuri din România. Foarte, foarte interesante.

Reporter: Te-a făcut să vrei să vizitezi?

Peerapon Jindasiriroj: Clar!”.

Daniela-Brîndușa Băzăvan, ambasadorul României în Regatul Thailandei: ”A fost foarte folositor și noi avem foarte mulți turiști care vin din România în Thailanda, mai mult de 60.000 și chiar îmi doresc ca thailandezii să meargă în România și acest film este adevărată oportunitate să îi convingă despre frumusețea țării noastre și să o viziteze”.

Charlie Ottley a organizat din fonduri proprii acest turneu și este ajutat logistic de Ministerul Turismului și de cel al Afacerilor Externe.