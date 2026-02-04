Comitetul Internaţional Olimpic a aprobat participarea a 13 sportivi din Rusia la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, în calitate de sportivi neutri individuali (AIN).

Eligibilitatea lor a fost evaluată de un comitet format din trei membri ai CIO, sportivii fiind consideraţi neeligibili dacă se constata că au susţinut activ războiul, inclusiv prin activităţi pe reţelele sociale sau participarea la evenimente pro-război.

Cu toate acestea, materialul furnizat BBC de către Institutul de Informaţii Molfar şi jurnalistul de investigaţie Artem Khudolieiev ridică semne de întrebare cu privire la faptul că unii dintre cei acceptaţi îndeplinesc criteriile generale stabilite de CIO.

Între timp, unul dintre membrii comisiei, Morinari Watanabe, a fost filmat îmbrăţişând un gimnast rus sancţionat pentru implicarea sa în efortul de război al Rusiei în timpul unei vizite la Moscova în martie, ceea ce a stârnit şi mai multe întrebări cu privire la procesul de verificare.

Purtătorul drapelului Ucrainei la ceremonia de deschidere consideră că CIO ar trebui să-şi revizuiască cadrul de eligibilitate al neutrilor.

„Pregătindu-se pentru competiţie în teritoriile ocupate sau susţinând războiul pe reţelele de socializare, cu siguranţă nu este corect să-i numim neutri, pentru că nu sunt”, a declarat Vladyslav Heraskevych, sportiv de skeleton.

CIO a declarat că nu poate comenta cazuri individuale, dar comisia „a evaluat sportivii în conformitate cu decizia comitetului executiv şi cu principiile stabilite de acesta”.

Cine sunt sportivii?

BBC Sport a verificat următoarele dovezi referitoare la patru persoane autorizate să concureze ca neutre:

Petr Gumennik (patinaj artistic) – Gumennik a lucrat recent cu şi a fost antrenat de Ilya Averbukh, care a fost sancţionat de Ucraina. Averbukh a deţinut funcţia de „ambasador al sportului din Crimeea”, a participat la evenimente în numeroase teritorii ocupate şi a organizat spectacole pentru familiile soldaţilor ruşi.

Savelii Korostelev (schi fond) - Korostelev a apreciat conţinutul pro-Putin şi pro-militar postat pe Instagram de colega sa schioare Veronika Stepanova. El a fost descris şi ca „soldat” şi „schior al armatei” într-un articol din 2023 publicat de clubul său, CSKA, care este afiliat forţelor armate ruse.

Kseniia Korzhova (patinaj viteză) – Korzhova a apreciat conţinutul pro-război de pe Instagram al gimnastului Nikita Nagorny, care a fost sancţionat de Regatul Unit şi de Uniunea Europeană pentru rolul său proeminent în armata rusă.

Dariya Nepryaeva (schi fond) - Nepryaeva a participat la un cantonament al echipei de schi în Crimeea în 2022, la câteva luni după începerea invaziei ruseşti în Ucraina. Crimeea a fost anexată ilegal de Rusia în 2014 şi este recunoscută internaţional ca parte a Ucrainei. Cantonamentul a fost filmat şi difuzat de un canal de televiziune susţinut de stat.

Comitetul Olimpic al Ucrainei a trimis o scrisoare CIO pentru a-şi exprima îngrijorarea cu privire la Gumennik şi Korzhova.

Ministrul rus al Sportului, Mikhail Degtyarev, a declarat anterior că „sportivii nu sunt responsabili pentru relaţiile dintre ţări sau pentru deciziile guvernamentale şi, conform Cartei Olimpice, ar trebui să aibă dreptul de a concura”.

Un raport separat a sugerat că Korostelev ar fi putut să-şi îndeplinească serviciul militar obligatoriu, mai degrabă decât să se înroleze voluntar în armată.

Decizia finală cu privire la participarea celor patru sportivi la Milano-Cortina a fost luată de Comisia de evaluare a eligibilităţii sportivilor neutri individuali a CIO.

Watanabe face parte din comisie în calitate de reprezentant al federaţiilor sportive internaţionale, în virtutea funcţiei sale de preşedinte al Federaţiei Mondiale de Gimnastică. El a fost, de asemenea, candidat la alegerile prezidenţiale ale CIO de anul trecut.

În martie 2025, Watanabe a fost filmat îmbrăţişându-l pe Nagorny în timpul unei vizite la Moscova.

Nagorny, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost un susţinător proeminent al războiului Rusiei în Ucraina.

El a ocupat funcţia de şef al Yunarmiya, organizaţia militară pentru tineret din Rusia, între 2020 şi 2024 şi a fost sancţionat de Regatul Unit, Uniunea Europeană şi Statele Unite, extern.

Notificarea de sancţiuni a Regatului Unit îl acuză pe Nagorny de implicare în deportarea forţată şi reeducarea copiilor ucraineni.

„Este o nebunie”, a spus Heraskevych, care a ţinut un semn cu „No War” (Fără război) la Jocurile Olimpice de la Beijing.

„El încă îl îmbrăţişează pe acest om şi încă este prietenos cu el. Şi apoi decide dacă aceşti ruşi sunt vinovaţi sau nevinovaţi, dacă sunt implicaţi în război sau nu.”

World Gymnastics, răspunzând în numele lui Watanabe, a declarat că nu va comenta cu privire la comisia CIO sau la deciziile acesteia.

A spus că vizita lui Watanabe în Rusia „a avut loc la câteva zile după ce a vizitat Ucraina” şi că scopul acesteia „a fost de a arăta sprijinul faţă de sportivii afectaţi de război, de ambele părţi”.

„Domnului Nagorny nu i s-a permis să participe la competiţiile World Gymnastics de la începutul conflictului”, a adăugat forul.

În timpul mandatului lui Watanabe ca şef al World Gymnastics, sportivilor ruşi li s-a permis, de asemenea, să revină la competiţiile internaţionale sub statut neutru în sportul său.

Printre aceştia se numără Angelina Melnikova, care a fost controversat autorizată să concureze anul trecut, în ciuda faptului că anterior pozase cu simbolul pro-război „Z” şi candidaseră la alegerile locale pentru partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin.

Federaţia Mondială de Gimnastică a declarat că deciziile privind statutul de sportiv neutru individual sunt luate „de un comitet ad hoc independent, în urma verificărilor de antecedente efectuate de o companie externă”.

De ce există sportivi neutri la Jocurile Olimpice de iarnă?

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a început la doar patru zile după încheierea ultimelor Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing.

La acele Jocuri, 209 ruşi au concurat sub numele Comitetului Olimpic Rus (ROC) din cauza sancţiunilor legate de un scandal de dopaj sponsorizat de stat. Ei au terminat pe locul al doilea în clasamentul medaliilor, câştigând 32 de medalii, dintre care cinci de aur.

De la invazie, sportivilor cu paşapoarte ruseşti sau belaruse li s-a interzis participarea la multe competiţii sportive internaţionale.

Însă CIO a creat o cale pentru ca persoanele fizice să poată concura ca neutre, cu condiţia să îndeplinească criterii stricte.

Acest cadru a fost aplicat pentru prima dată la Paris 2024, unde 32 de concurenţi din Rusia şi Belarus au participat ca AIN.

Pentru a fi eligibili, ei au trebuit să demonstreze că nu au susţinut activ războiul şi că nu au fost angajaţi în armată. Ei au concurat fără steaguri naţionale sau imnuri.

Aceleaşi condiţii se aplică şi la Milano-Cortina. Treisprezece ruşi şi şapte belaruşi au fost aprobaţi în opt sporturi. Probele pe echipe, precum hocheiul pe gheaţă şi curlingul, rămân interzise.

CIO afirmă că fiecare concurent neutru trebuie să fie aprobat şi de federaţia internaţională din care face parte.

Unele organisme, printre care Federaţia Internaţională de Schi şi Snowboard (FIS), au încercat să excludă complet concurenţii neutri, dar această poziţie a fost infirmată de Curtea de Arbitraj pentru Sport în decembrie, o hotărâre care a venit prea târziu pentru ca mulţi sportivi să se califice.