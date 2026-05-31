Cîrstea (36 ani), numărul 18 mondial, care şi-a anunţat retragerea la finalul anului, are cel mai bun sezon al carierei, cu un titlu la Cluj-Napoca şi semifinale la Rouen şi Roma. Ea şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Paris, realizată prima oară în 2009. Totodată, sferturile de finală reprezintă cel mai bun rezultat al Soranei la un turneu de Mare Şlem, după cele două de la Paris şi cel atins la US Open în 2023.

Românca a dominat primul set, adjudecat cu 6-3, iar în actul secund a condus cu 5-2, dar nu a reuşit să încheie conturile. Wang (25 ani, 148 WTA) a câştigat patru ghemuri consecutiv, dar Cîrstea a trimis setul în tiebreak, în care s-a impus cu 7-4, după aproape două ore de joc (1 h 55 min).

Wang a învins-o pe Cîrstea în primul lor duel, în 2020, în primul tur la Shenzhen, cu 3-6, 6-1, 6-1.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 470.000 de euro şi 430 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi rusoaica Mirra Andreeva, a opta favorită, sau elveţianca Jil Teichmann.