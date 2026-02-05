Potrivit Comitetului Internațional Olimpic, pentru prima dată se va desfășura în mai multe regiuni și în două orașe principale, Milano și Cortina d'Ampezzo, pe o suprafață de aproximativ 22.000 de kilometri pătrați.

Participarea lui Cristi Chivu la ștafeta olimpică va confirma recunoașterea de care se bucură românul, atât pentru cariera sa de fotbalist, cât și pentru parcursul ca tehnician în fotbalul italian unde a mai antrenat-o pe Parma.

România participă cu 29 de sportivi

În 2024, la ceremonia de deschidere a Jocurilor olimpice de la Paris, Nadia Comăneci a fost alături de alți giganți ai sportului, Carl Lewis, Serena Williams și Rafael Nadal, care au purtat torța pe barcă, pe râul Sena. Și rapperul american Snoop Dog a purtat torța, în Italia, deja pentru a doua oară în acest rol, după Olimpiada de la Paris.

Competițile sportive se desfășoara în două centre la Milano și în stațiunea Cortina d' ampezzo, la mai mult de 400 de kilometri distanță.

România participă cu 29 sportivi. A desemnat mai mulți purtători de drapel, printre care sportiva germană naturalizată recent, Julia Sauter, de care se leagă speranțele noastre la patinaj artistic.

Pe de altă parte, Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice, care vizau reprezentanțe din străinătate ale ministerului italian de externe, inclusiv ambasada din Washington. Dar și site-uri ale Olimpiadei și ale unor hoteluri din Cortina d'Ampezzo.