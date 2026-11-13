"Ştim că mai avem mult de lucru. Vom ţine minte acest meci, dar ne putem îmbunătăţi. Este important să jucăm un meci ca cel din această seară. Am fi putut primi trei sau patru goluri după ce Franţa a deschis scorul, dar am rezistat ferm şi ne-am arătat stilul", a explicat selecţionerul italian, potrivit Agerpres.

Revenit la conducerea naţionalei Italiei în iulie, după o nouă campanie eşuată de calificare la Cupa Mondială, Mancini a declarat că "nu a fost vorba de o revanşă personală".

"Sunt fericit să fiu aici pentru a-mi ajuta jucătorii să îşi atingă obiectivele", a adăugat el.

De asemenea, a fost precaut în ceea ce priveşte şansele Italiei de a se califica în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor, deoarece echipa sa se află în fruntea Grupei 1, la egalitate de puncte cu Franţa şi cu un punct în faţa Belgiei, înaintea deplasării de duminică la Bruxelles, pentru partida cu Belgia.

"Lucrurile se pot schimba duminică. Suntem foarte fericiţi, dar mai e de lucru. Avem câţiva jucători tineri excelenţi, dar ei încă trebuie să se perfecţioneze", a mai spus Mancini.

Franţa a deschis scorul în meciul de pe stadionul San Siro din Milano prin Michael Olise (10), însă gazdele au întors rezultatul prin dubla lui Francesco Pio Esposito, elevul lui Cristian Chivu la Inter Milano (26, 75 - penalty), şi golul lui Davide Frattesi (63), jucător cedat de Inter la Lazio.