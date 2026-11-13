O livratoare de pizza a primit peste 76.000 de dolari după ce un gest filmat de o cameră a devenit viral

Povestea Suzannei Metcalf a mobilizat peste 2.600 de donatori, care au contribuit cu mai mult de 76.000 de dolari, scrie Good News Network.
Totul s-a întâmplat anul trecut, când Suzanna Metcalf a ajuns la locuința unui pastor din Castle Rock, Colorado, pentru a livra o comandă de pizza. Femeia și-a cerut scuze pentru că încurcase comanda și a explicat că trebuie să se întoarcă pentru a aduce produsele corecte.
În loc să fie nemulțumit, pastorul, soția sa și cele trei fiice ale lor au ieșit în întâmpinarea femeii, și-au pus mâinile pe umerii ei și s-au rugat pentru ea. Momentul a fost surprins de camera video de la soneria casei și publicat ulterior pe internet.
Suzanna lucrează ca livratoare, în ture, și se ocupă în același timp de mama sa, în vârstă de 82 de ani. Femeia îi asigură îngrijirea zilnică, se ocupă de nevoile medicale și de cheltuielile gospodăriei.
După ce filmarea a devenit virală, numeroși oameni au întrebat cum o pot ajuta. Cu acordul Suzannei, familia care a publicat imaginile a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe.
Peste 76.000 de dolari strânși din donații
Campania avea un obiectiv inițial de 10.000 de dolari, însă suma strânsă a depășit 76.000 de dolari. Peste 2.600 de persoane au contribuit în ultimul an, iar banii îi oferă femeii sprijin financiar în timp ce continuă să aibă grijă de mama sa.
Inițiatorul campaniei a declarat pentru New York Post că și-a dorit ca Suzanna să simtă sprijinul familiei sale și al unei comunități mai largi.
„Atât de mulți oameni comentează că imaginile i-au făcut să plângă. Sunt mulți oameni care pur și simplu au nevoie de iubire”, a declarat acesta.