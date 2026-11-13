O livratoare de pizza a primit peste 76.000 de dolari după ce un gest filmat de o cameră a devenit viral

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Pizza
Profimedia

O livratoare de pizza care își îngrijește mama în vârstă de 82 de ani a primit un ajutor financiar neașteptat, după ce un gest surprins de camera video de la soneria unei locuințe a devenit viral. 

autor
Mihaela Ivăncică

Povestea Suzannei Metcalf a mobilizat peste 2.600 de donatori, care au contribuit cu mai mult de 76.000 de dolari, scrie Good News Network.

Totul s-a întâmplat anul trecut, când Suzanna Metcalf a ajuns la locuința unui pastor din Castle Rock, Colorado, pentru a livra o comandă de pizza. Femeia și-a cerut scuze pentru că încurcase comanda și a explicat că trebuie să se întoarcă pentru a aduce produsele corecte.

În loc să fie nemulțumit, pastorul, soția sa și cele trei fiice ale lor au ieșit în întâmpinarea femeii, și-au pus mâinile pe umerii ei și s-au rugat pentru ea. Momentul a fost surprins de camera video de la soneria casei și publicat ulterior pe internet.

Suzanna lucrează ca livratoare, în ture, și se ocupă în același timp de mama sa, în vârstă de 82 de ani. Femeia îi asigură îngrijirea zilnică, se ocupă de nevoile medicale și de cheltuielile gospodăriei.

După ce filmarea a devenit virală, numeroși oameni au întrebat cum o pot ajuta. Cu acordul Suzannei, familia care a publicat imaginile a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe.

Peste 76.000 de dolari strânși din donații

Campania avea un obiectiv inițial de 10.000 de dolari, însă suma strânsă a depășit 76.000 de dolari. Peste 2.600 de persoane au contribuit în ultimul an, iar banii îi oferă femeii sprijin financiar în timp ce continuă să aibă grijă de mama sa.

Inițiatorul campaniei a declarat pentru New York Post că și-a dorit ca Suzanna să simtă sprijinul familiei sale și al unei comunități mai largi.

„Atât de mulți oameni comentează că imaginile i-au făcut să plângă. Sunt mulți oameni care pur și simplu au nevoie de iubire”, a declarat acesta.

Cum vrea Guvernul să prevină radicalizarea tinerilor. Profesorii și preoții, implicați în monitorizarea copiilor violenți

Etichete: pizza, SUA, livrator,

Articol recomandat de sport.ro
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Citește și...
Imago0050740995h
Stiri externe
Italia reacţionează la propunerea Rusiei de a interzice pizza în cantinele şcolare
Italia s-a pronunţat marţi împotriva propunerii unui oficial rus de a interzice pizza în cantinele şcolare din Rusia pe motiv că este un produs occidental care dăunează sănătăţii copiilor şi subminează identitatea gastronomică tradiţională a Moscovei.
Pizza ananas getty
Stiri Diverse
Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza: „Este o insultă la adresa culturii mele”
Un bucătar italian concediat de un restaurant din Brisbane, Australia, a refuzat să pună ananas pe o pizza, considerând că acest lucru reprezintă o „insultă la adresa culturii sale”.
Shutterstock 2102501014
Stiri Sport
„Aș vrea și eu 300 de burgeri, 300 de pizza și 300 de hotdogi”. Comanda incredibilă a unor americani la Paris
NFL se pregăteşte să cucerească Parisul. Pentru prima dată în istorie, liga de fotbal american de peste Atlantic organizează un meci din sezonul regulat în Franţa, la 25 octombrie. 
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

După cele 4 eșecuri, Dorinel Munteanu face o propunere către FRF privind naționala: "Eu, în nebunia mea, așa cred!"
Sport

După cele 4 eșecuri, Dorinel Munteanu face o propunere către FRF privind naționala: "Eu, în nebunia mea, așa cred!"

Capitolul la care Cristi Chivu a intrat în topul antrenorilor din Serie A după primele 11 etape
Sport

Capitolul la care Cristi Chivu a intrat în topul antrenorilor din Serie A după primele 11 etape