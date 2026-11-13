O livratoare de pizza a primit peste 76.000 de dolari după ce un gest filmat de o cameră a devenit viral

Povestea Suzannei Metcalf a mobilizat peste 2.600 de donatori, care au contribuit cu mai mult de 76.000 de dolari, scrie Good News Network.

Totul s-a întâmplat anul trecut, când Suzanna Metcalf a ajuns la locuința unui pastor din Castle Rock, Colorado, pentru a livra o comandă de pizza. Femeia și-a cerut scuze pentru că încurcase comanda și a explicat că trebuie să se întoarcă pentru a aduce produsele corecte.

În loc să fie nemulțumit, pastorul, soția sa și cele trei fiice ale lor au ieșit în întâmpinarea femeii, și-au pus mâinile pe umerii ei și s-au rugat pentru ea. Momentul a fost surprins de camera video de la soneria casei și publicat ulterior pe internet.