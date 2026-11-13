Spectatorii care vor asista la această partidă, pe Arena Naţională, sunt obligaţi să se comporte în conformitate cu legislaţia românească şi cu regulile enunţate în acest text. Încălcarea acestora poate duce la evacuarea contravenientului din interiorul stadionului, poate declanşa punerea în aplicare a interdicţiei de acces în arenele sportive din România şi poate atrage - după caz - răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, precizează FRF, citează News.ro.

Obligaţiile spectatorilor

Toţi participanţii la eveniment sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

Acces şi comportament general

Respectarea indicaţiilor organizatorilor şi ale forţelor de ordine;

Prezentarea documentelor de acces la intrare;

Supunerea la control corporal sumar; refuzul atrage interdicţia de acces;

Ocuparea locului indicat pe bilet;

Interdicţia de a introduce bagaje mai mari decât formatul A4 (210mm x 297mm x 210mm).

Obiecte şi materiale interzise

Bannere, pancarte, afişe cu conţinut politic, obscen, discriminatoriu sau provocator;

Materiale pirotehnice, recipiente din sticlă/plastic, arme, obiecte contondente;

Aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, staţii de amplificare;

Dispozitive LASER, articole vestimentare care ascund identitatea.

Comportament neadecvat

Consumul de substanţe interzise în incinta stadionului;

Fumatul în tribune (inclusiv ţigări electronice); permis doar în zonele special amenajate;

Scandări cu caracter rasist, xenofob, politic sau discriminatoriu;

Ameninţări, injurii, gesturi obscene, violenţă verbală sau fizică;

Distrugerea mobilierului, infrastructurii sau materialelor publicitare;

Staţionarea pe scări, căi de acces sau evacuare.

Elemente vizuale permise

Drapele naţionale ale României şi Poloniei, pe suport flexibil (max. 1m lungime, 1cm diametru);

Bannere identitare ale facţiunilor, cu dimensiuni maxime de 2m x 1,5m.

(Pentru bannere mai mari, a fost necesară aprobarea scrisă în urma şedinţei de cooperare din 11.11.2025)

Coregrafii şi activităţi promoţionale

Coregrafiile pregătite de grupurile de suporteri vor fi aprobate de FRF în cadrul şedinţei de organizare;

Arena Fanilor se va deschide la ora 18:45, accesul se face pe baza biletului, exclusiv prin aplicaţia Bilete FRF.

Măsuri de trafic

În contextul restricţiilor de circulaţie aprobate de Primăria Municipiului Bucureşti în zona Arenei Naţionale, FRF recomandă suporterilor să ajungă din timp pentru a evita ambuteiajele şi întârzierile.

Accesul minorilor

Accesul copiilor în Arena Naţională se face exclusiv pe baza unui bilet valid.

Minorii sub 14 ani pot participa la eveniment doar însoţiţi de un adult, responsabil de supravegherea şi comportamentul acestora pe durata prezenţei în stadion.

Accesul în stadion

Porţile stadionului se deschid la 18:45! Dacă ai achiziţionat biletul online, pentru a putea intra în stadion, este obligatoriu să prezinţi biletul direct din aplicaţia Bilete FRF:

Descarcă aplicaţia Bilete FRF - Aplicaţia este disponibilă gratuit în: Google Play şi Apple Store.

Creează un cont (dacă eşti utilizator nou) - Introdu adresa de e-mail şi setează o parolă. Confirmă contul din e-mailul primit de la [email protected]. Revino în aplicaţie şi autentifică-te cu datele tale. Dacă ai deja cont FRF, autentifică-te direct. Nu este necesar să creezi un cont nou.

Gestionează biletele în aplicaţie - Accesează secţiunea "Biletele mele - Evenimente viitoare" şi alege una dintre opţiunile disponibile:

Personalizează biletul pentru tine şi pentru persoanele care te vor însoţi

Trimite biletul celor care vor veni separat, introducând adresa lor de e-mail

(Atenţie: şi aceştia trebuie să aibă sau să îşi creeze un cont în aplicaţia Bilete FRF pentru a accesa biletul)

Pentru o experienţă fără probleme la acces, îţi recomandăm să finalizezi aceşti paşi cât mai devreme înainte de meci.

Call Center-ul va fi disponibil în ziua meciului între ora 12:00 şi ora de start a partidei, la numărul de telefon (031) 433 70 35.

Suporterii care cumpără bilete de la stadion nu au nevoie de aplicaţia Bilete FRF pentru acces. Casele de bilete sunt deschise până la ora 22:15.

Reglementări privind parcarea şi defluirea pietonală

După încheierea partidei, eliberarea locurilor de parcare din interiorul Arenei Naţionale se va realiza doar după finalizarea completă a defluirii pietonale. Deplasarea autovehiculelor din parcarea subterană va fi întârziată cu aproximativ 15-20 de minute, în funcţie de dinamica fluxului pietonal.

Pe durata acestei aşteptări, conducătorii auto sunt rugaţi să oprească motorul, contribuind astfel la reducerea emisiilor de CO₂ şi la protejarea mediului.

Restricţii de trafic şi transport public

În conformitate cu Protocolul nr. 181803/30.10.2026, încheiat între organizator şi Primăria Municipiului Bucureşti, vor fi instituite restricţii de trafic gradual, în funcţie de necesităţile operative.

Pentru facilitarea deplasării spectatorilor, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.

Respectarea acestui regulament este esenţială pentru desfăşurarea în condiţii optime a evenimentului sportiv. Nerespectarea regulilor poate atrage sancţiuni contravenţionale, penale sau interdicţia de acces la competiţii viitoare.