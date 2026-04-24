Distincția va fi acordată oficial în cadrul unei gale ce va avea loc vineri, la Muzeul Sportului din cadrul Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

„Este o mare onoare, mai ales că este un premiu venit după voturile colegilor din presă. În același timp, premiul vine la pachet cu o responsabilitate. Am învățat în 25 de ani de activitate că trecutul te ajută să dezvolți prezentul pentru a clădi viitorul. Având ocazia în fiecare weekend să comentez meciurile din Premier League la VOYO sunt conectat nonstop cu tot ce propune cel mai puternic, bogat și valoros campionat de fotbal din lume. De acolo vine excelența în fotbal și sunt fericit că pot să fiu parte din această poveste frumoasă”, a declarat Ion Alexandru.

Prin activitatea sa constantă în transmisiuni sportive, Ion Alexandru este una dintre vocile asociate cu marile competiții difuzate pe platforma VOYO și la PRO TV. Publicul din România îl poate urmări comentând meciuri din Premier League - competiție disponibilă exclusiv pe VOYO - dar și alte evenimente sportive importante.

Platforma VOYO oferă în exclusivitate competiții de top precum Ligue 1, Coppa Italia și Premier League, consolidându-și poziția ca destinație premium pentru iubitorii sportului. În același timp, PRO TV completează oferta cu transmisiuni sportive relevante și producții dedicate publicului larg.

Ion Alexandru este un jurnalist sportiv cu peste 25 de ani de experiență în presă și televiziune. De-a lungul carierei, s-a remarcat prin profesionalism, analiză pertinentă și pasiunea pentru fotbal, devenind una dintre cele mai respectate voci din comentariul sportiv din România.