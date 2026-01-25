Nerefăcut complet după accidentarea care l-a ținut mai bine de nouă luni departe de gazon, internaționalul român Radu Drăgușin nu a bifat decât un singur minut în meciul cu Burnley.

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, l-a introdus pe teren pe Radu Drăgușin în minutul 90+5 al meciului, în locul lui Cristian Romero, iar vreme de un minut, până la fluierul final, „tricolorul” a bifat o singură atingere de balon.

După meci, Radu Drăgușin a scris un mesaj pe rețelele social media: ”Un minut sau 90 de minute... Același angajament, la fel de concentrat”, a scris Radu Drăguș pe rețelele social media.

Costel Pantilimon, fost jucător în Premier League, unde a evoluat pentru Manchester City, l-a simțit supărat pe Radu Drăgușin pentru că a jucat doar un minut în partida cu Burnley.

Cu toate acestea, fostul portar român l-a sfătuit să rămână la Tottenham și apoi a explicat motivul pentru care consideră că acesta ar fi alegerea corectă, potrivit Sport.ro.

„Vrei, nu vrei, ai avut o accidentare destul de lungă, ceea ce te dă în spate foarte mult. Se vede că este matur în gândire, chiar dacă este la o vârstă foarte fragedă, un jucător educat, dar nu s-a întâlnit cu astfel de situații pe parcursul carierei lui. Sper să aibă răbdare, l-am văzut puțin supărat pentru că a intrat doar un minut.

Eu sper ca el să rămână, să fie dispus la a asimila și stresul și supărarea pe care le are în momentul de față.

Se vede clar că nu are loc unde să joace, dar eu unul aș vrea ca el să rămână acolo, pentru că sunt convins că unul dintre cei doi fundași centrali o să plece, cu siguranță. Trebuie să muncească în continuare și să arate când are ocazia că este încă acolo”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate la Play on Sport pe VOYO.

