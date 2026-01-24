Echipa lui Thomas Frank a deschis scorul în minutul 38 al primei părţi, prin Micky van de Ven, dar gazdele au reuşit să egaleze pe finalul reprizei, cu golul lui Axel Tuanzebe. Lyle Foster a adus pe Burnley în avantaj, din minutul 76, pentru ca londonezii să egaleze în minutul 90, prin Cristian Romero. Radu Drăguşin a intrat în al cincilea minut de prelungiri, în locul marcatorului Romero şi Burnley – Tottenham s-a încheiat 2-2.

Într-un alt meci al etapei, Manchester City a întrecut cu 2-0 pe Wolverhampton, prin golurile înscrise de Marmoush, în minutul 6, şi de Semenyo, în minutul 45+2.

În clasament, Manchester City este pe locul secund, cu 46 de puncte, Tottenham a abia pe locul 14, având 28 de puncte. Burnley şi Wolverhampton se află la retrogradare, fiind plasate pe 19 şi 20, cu 15, respectiv 8 puncte, potrivit News.ro.



