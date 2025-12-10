Chivu, după înfrângerea cu Liverpool: „Un egal era mai echitabil. O decizie a schimbat soarta meciului”

10-12-2025 | 12:29
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, este de părere că un egal ar fi fost mai echitabil la meciul de pe teren propriu cu Liverpool, din Liga Campionilor.

Vlad Dobrea

Nerazzurri au fost învinşi doar de un penalti controversat acordat pe final, în ciuda protestelor puternice ale echipei gazdă.

„Un egal ar fi fost rezultatul echitabil, având în vedere modul în care s-a desfăşurat meciul. La început am suferit puţin din cauza presiunii lor, dar apoi ne-am revenit, chiar şi după ce am fost nevoiţi să facem două schimbări timpurii, care ne-au afectat într-un moment crucial din repriza a doua, când nivelul nostru de energie a scăzut. Încă un incident decisiv – al doilea în ultimele noastre două meciuri din Liga Campionilor – şi, din nou, plecăm cu mâna goală. Dar echipa a luptat, a dat totul şi a avut curajul să continue să preseze. Trebuia să fim mai incisivi în ultimul sfert de oră, dar meciul a fost clar influenţat de schimbările pe care am fost nevoiţi să le facem în primele minute.

Nu-mi place să insist prea mult asupra deciziilor de arbitraj. Prefer să vorbesc despre respect şi despre ceea ce ar trebui să învăţăm, mai ales în meciuri ca acestea. Arbitrul era bine poziţionat, a văzut situaţia şi iniţial nu a acordat penalti; când intervine VAR, trebuie să înţelegi dinamica. Decizia trebuie acceptată. Trebuie să învăţăm să fim competitivi, chiar şi în faţa erorilor şi a deciziilor nefericite, rămânând concentraţi pe ceea ce putem controla. Ne aşteptam la intensitatea şi presiunea lor. Am fi putut juca mai bine la început – am fost puţin precauţi – dar treptat ne-am intrat în joc şi ne-am găsit ritmul. Am vrut să păstrăm aceeaşi energie şi în repriza a doua şi am încercat să o facem, dar am căzut puţin prea adânc pe măsură ce am început să obosim”, a spus Chivu.

Echipa engleză FC Liverpool a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor. „Cormoranii” au marcat din penalti (Szoboszlai ‘88), după un fault al lui Bastoni. Meciul a fost arbitrat de germanul Felix Zwayer.

