Meciul de pe stadionul Bernabeu, dintre fosta şi actuala echipă a lui Mourihno, va debuta la ora 22:00 (ora României), conform calendarului dat publicităţii sâmbătă de UEFA, scrie Agerpres. Portughezul a câştigat Liga Campionilor în 2010 cu Inter Milano, avându-l atunci în echipă pe Cristian Chivu.

După duelul cu madrilenii, Inter Milano va mai înfrunte formaţiile FC Bruges (13 octombrie, pe teren propriu), Şahtior Doneţk (21 octombrie, pe teren propriu), Feneynoord Roterdam (3 noiembrie, în deplasare), VfB Stuttgart (25 noiembrie, pe teren propriu), Borussia Dortmund (9 decembrie, în deplasare), FC Liverpool (19 ianuarie, pe teren propriu) şi Slovan Bratislava (27 ianuarie, în deplasare).

"Liga Campionilor este o competiţie care reuneşte ce e mai bun din fotbalul european. Toate meciurile sunt dificile, iar ediţiile recente au confirmat că nimic nu poate fi luat de bun. Ne confruntăm cu nişte cluburi de top. Vor fi opt meciuri foarte dificile, în care vom încerca să scoatem maximum din noi înşine şi să ne dovedim competitivi", a declarat Chivu după tragerea la sorţi a Ligii Campionilor, care a avut loc joi seară.

Real Madrid, cea mai titrată echipă din istoria celei mai importante competiţii continentale intercluburi, urmează să mai joace la rândul ei în faza principală din Champions League împotriva formaţiilor AS Roma (14 octombrie, în deplasare), RB Leipzig (21 octombrie, pe teren propriu), AEK Atena (4 noiembrie, în deplasare), PSV Eindhoven (24 noiembrie, pe teren propriu), Arsenal Londra (9 decembrie, în deplasare), LASK Linz (19 ianuarie, pe teren propriu) şi Şahtior Doneţk (27 ianuarie, la Londra, pe Stamford Bridge).

Programul primei etape a Ligii Campionilor ediţia 2026-2027:

Marţi 8 septembrie

AEK Atena - LASK Linz

FC Bruges - Aston Villa

Borussia Dortmund - Villarreal

FC Porto - Manchester City

Lille OSC - Betis Sevilla

Real Madrid - Inter Milano

Miercuri 9 septembrie

FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam

VfB Stuttgart Viking FK

FC Liverpool - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

Sporting Lisabona - Galatasaray Istanbul

SSC Napoli - Arsenal Londra

Joi 10 septembrie

Fenerbahce Istanbul - AS Roma

PSV Eindhoven - Şahtior Doneţk

Como - RB Leipzig

Bayern Munchen - FK Bodo/Glimt

Manchester United - Sabah FC

Slavia Praga - RC Lens