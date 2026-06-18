"Datorită reînnoirii contractului, antrenorul Chivu va rămâne la conducerea echipei Nerazzurri până în 2028", precizează Inter.

"Povestea lui Cristian Chivu este cu adevărat unică: este o poveste marcată de pasiune şi sacrificiu, o poveste plină de momente memorabile şi decisive. Este o poveste strâns legată de culorile Nerazzurri, clubul fiind alături de antrenor în fiecare etapă a vieţii sale, aşa cum s-a întâmplat şi atunci când Chivu a fost numit antrenor principal al Interului, pe 9 iunie 2025", notează Inter pe site-ul oficial.

Un sezon de neuitat pentru antrenorul român

De atunci, Cristian a condus echipa Inter de pe marginea terenului în 58 de meciuri, într-un sezon intens şi solicitant, care s-a dovedit de neuitat pe măsură ce lunile treceau. Antrenorul a câştigat o dublă istorică, care a inclus cel de-al 21-lea Scudetto al Interului şi cea de-a zecea Coppa Italia a clubului. Acestea au fost victoriile unei echipe speciale, construite sub îndrumarea antrenorului român, care a fost, de asemenea, desemnat Antrenorul Sezonului din Serie A pentru sezonul 2025/26, menţionează gruparea italiană.

Valorile care au stat la baza succesului

"Mândrie, loialitate şi pasiune pentru Inter: acestea au fost cuvintele lui Chivu prin care s-a prezentat familiei Nerazzurri la începutul celui de-al treilea mandat la Inter. Cuvinte care au servit drept mantră, ghidându-i activitatea zilnică cu lotul şi punând bazele unui sezon triumfător. Acestea sunt, de asemenea, valorile pe care le-a recunoscut în jucătorii săi, nucleul unei echipe speciale care a ajuns să înregistreze un succes remarcabil. Chivu a permis întotdeauna echipei sale să fie recunoscută pentru meritele sale, rămânând în plan secund pentru a le oferi jucătorilor ocazia să strălucească, chiar şi în momentele de maximă sărbătoare. Printre acestea se numără ceremonia de decernare a Cupei Italiei de la Roma, când a lăsat scena jucătorilor, şi cea de la San Siro, în timpul sărbătoririi trofeului din Serie A, când jucătorii săi au trebuit să-l încurajeze să ridice trofeul alături de căpitanul Lautaro Martinez. Poate că cea mai specială recunoaştere dintre toate este faptul că grupul îl consideră cu adevărat pe Chivu liderul şi ghidul lor", se arată pe site-ul clubului Inter.

Recorduri istorice în Serie A

Este un antrenor capabil să interpreteze fiecare moment, un maestru care a transmis valorile pasiunii pentru Inter, o tradiţie dusă mai departe de mult timp de un grup care a ridicat în mod constant prestigiul culorilor Nerazzurri de-a lungul anilor. Acesta a fost un element cheie al parcursului lui Inter, un factor care le-a dat jucătorilor încredere în sine şi le-a permis să se ridice din nou după ce au fost doborâţi, o forţă motrice gata să propulseze echipa către noi provocări şi noi obiective: de la Liga Campionilor la titlul de campion, trecând prin Coppa Italia şi Supercupa Italiei.

În acest sezon, antrenorul român a stabilit, de asemenea, mai multe recorduri: Chivu a câştigat Scudetto-ul ca antrenor, după ce a câştigat trei titluri de campion ca jucător, o performanţă realizată doar de Armando Castellazzi în sezonul 1937/38, după ce a câştigat ca mijlocaş Scudetto-ul Interului din sezonul 1929/30, în timp ce legendarul Virgilio Fossati câştigase ca jucător-antrenor primul campionat din istoria Nerazzurri. Dar asta nu este tot: Chivu este, de asemenea, al cincilea antrenor al Interului din istorie care a câştigat Serie A în primul său sezon, după Árpad Weisz (1929/30), Alfredo Foni (1952/53), Giovanni Invernizzi (1970/71) şi Jose Mourinho (2008/09).

Chivu a rescris cărţile de istorie ale clubului

Recordurile lui Chivu nu se opresc aici, el fiind al doilea antrenor care a câştigat Serie A atât cu echipa principală, cât şi cu echipa Primavera, după ce a câştigat anterior cu echipa de tineret a lui Inter în 2022. Alături de el, doar Invernizzi a reuşit această performanţă, cel care, pe lângă titlul din 1971, a câştigat şi trei turnee Primavera în 1964, 1966 şi 1969. Chivu este, aşadar, primul care a câştigat Scudetto-ul în toate cele trei „vieţi” ale sale la Nerazzurri. Odată cu adăugarea Cupei Italiei, el a rescris din nou cărţile de recorduri, devenind singura personalitate din istoria Interului care a câştigat ambele competiţii în acelaşi sezon, atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

"Triumfuri şi realizări spectaculoase, posibile doar pentru cei care ştiu cu adevărat ce înseamnă pasiunea pentru Inter, o valoare care a definit întregul sezon şi care îl va ghida din nou pe Cristian Chivu până în 2028", adaugă Inter.