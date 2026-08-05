Evenimentul a început cu imaginea celor două echipe reunite la mijlocul terenului, cu tricoul cu numărul 6 al lui Franco Baresi întins pe gazon, în memoria istoricului căpitan al Milanului, care a trecut în nefiinţă la 31 iulie. Au marcat Nkunku '83 (penalti) pentru Milan şi Dimarco '52 pentru Inter, scrie News.ro.

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:

AC MILAN (3-4-2-1): 96 Torriani; 31 Pavlovic (5 De Winter 62'), 46 Gabbia (42 Terracciano 62'), 23 Tomori (35 Vladimirov 62'); 80 Musah (30 Jashari 62'), 8 Loftus Cheek (10 Leao 62'), 19 Fofana (14 Modric 62'), 33 Bartesaghi (2 Estupinian 46'); 21 Chukwueze (56 Saelemaekers 62'), 70 Cissé (18 Nkunku 46'); 73 Camarda (9 Ramos 62'). Rezerve: 37 Pittarella, 41 Bouyer, 13 Diawara, 28 Comotto. Antrenor: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): 1 Martinez (49 Provedel); 28 Pavard (46 Bovio 76'), 31 Bisseck (48 Mosconi 94'), 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 70'); 17 Diouf (11 Luis Henrique 70'), 23 Barella (16 Frattesi 70'), 5 Stankovic (22 Mkhitaryan 46'), 7 Zielinski (20 Calhanoglu 70'), 32 Dimarco (56 Maye 80'); 52 Iddrissou (53 Lavelli 46'), 94 Esposito (14 Bonny 70'). Rezerve: 12 Di Gennaro, 60 Farronato, 8 Sucic, 54 Marello, 58 Topalovic. Antrenor: Cristian Chivu.

"Văd o evoluţie pozitivă, băieţii se străduiesc foarte mult şi în aceste zile am muncit din greu. În acest moment nu ne interesează prea mult rezultatele meciurilor pe care le jucăm, ci vrem să facem o treabă bună şi, mai ales, să ne îmbunătăţim condiţia fizică. Aş spune că unii jucători au avut un timp de joc bun şi suntem mulţumiţi de calitatea pe care au arătat-o, chiar dacă nu sunt în cea mai bună formă şi nu au încă picioarele în formă maximă", a declarat Chivu după meci.