Nerazzurrii au avut o primă repriză mai bună și au deschis scorul la Perth, în urma unei faze bine construite, finalizată de Federico Dimarco, potrivit Football Italia.

Totuși, un penalty acordat cu ușurință pentru contactul dintre Carlos Augusto și Christopher Nkunku i-a permis lui AC Milan să obțină egalarea în acest meci de pregătire.

Cristian Chivu: „Rezultatele nu sunt la fel de importante”

„Am văzut progres. Băieții muncesc din greu, iar în acest moment rezultatele nu sunt la fel de importante ca munca pe care o depunem.

Pot spune că unii băieți au acumulat minutele de care aveau nevoie, iar noi suntem mulțumiți de calitatea prestației, mai ales că, în această perioadă, ne lipsește în mod inevitabil prospețimea”, a declarat Chivu pentru Inter TV.

Ultimul meci amical al lui Inter, împotriva lui Manchester City, disputat la Hong Kong, s-a încheiat tot la egalitate, 1-1, italienii impunându-se ulterior la loviturile de departajare.

„La început am avut ceva dificultăți în a ocupa spațiile potrivite, am făcut câteva greșeli în plus la construcția din defensivă și ne-am grăbit în anumite situații, însă și Milan ne-a pus probleme prin pressingul avansat.

Pe măsură ce meciul a avansat, ne-am îmbunătățit jocul, am găsit culoare pentru a ieși din pressingul lor și cred că am evoluat destul de bine. Prioritatea principală în acest moment este nivelul de pregătire fizică al jucătorilor, respectând în același timp principiile noastre tactice și adăugând câteva elemente noi la ceea ce echipa a demonstrat că poate face în ultimii ani”, a mai spus tehnicianul român.

Îngrijorare după accidentarea lui Yann Bisseck

Au existat momente de îngrijorare în finalul partidei, după ce Yann Bisseck a suferit o lovitură puternică la ceafă în urma unui contact cu fundașul lui AC Milan, Pervis Estupiñán.

Internaționalul german abia a reușit să se ridice în picioare, chiar și cu ajutorul a doi membri ai staffului medical, fiind înlocuit imediat.

Bisseck nu a participat nici la activitățile media de după meci.