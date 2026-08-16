„Fundaşul lateral englez, născut în anul 2000, se alătură clubului «nerazzurro» de la Tottenham, printr-un transfer definitiv. Spence a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2031”, a precizat Inter în comunicatul său, potrivit Agerpres.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Inter a plătit 30 de milioane de euro pentru fundaşul dreapta în vârstă de 26 de ani.

Inter Milano căuta un nou fundaş dreapta după plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, iar Spence este jucătorul preferat de Chivu pentru a-l înlocui pe olandez.

Spence poate evolua în ambele flancuri ale apărării, însă antrenorul lui Tottenham, Roberto De Zerbi, îi preferă ca titulari pe cele două poziţii pe Destiny Udogie şi Pedro Porro.

În vârstă de 26 de ani, Djed Spence a sosit la Tottenham în urmă cu patru ani, de la Middlesbrough, pentru 20 de milioane de lire sterline, fiind împrumutat ulterior, pe rând, la Rennes, Leeds United şi Genoa. El a disputat în total 85 de meciuri pentru londonezi (2 goluri).

Inter Milano i-a prelungit contractul lui Cristian Chivu până în 2028

"Datorită reînnoirii contractului, antrenorul Chivu va rămâne la conducerea echipei Nerazzurri până în 2028", precizează Inter.

"Povestea lui Cristian Chivu este cu adevărat unică: este o poveste marcată de pasiune şi sacrificiu, o poveste plină de momente memorabile şi decisive. Este o poveste strâns legată de culorile Nerazzurri, clubul fiind alături de antrenor în fiecare etapă a vieţii sale, aşa cum s-a întâmplat şi atunci când Chivu a fost numit antrenor principal al Interului, pe 9 iunie 2025", notează Inter pe site-ul oficial.

Un sezon de neuitat pentru antrenorul român

De atunci, Cristian a condus echipa Inter de pe marginea terenului în 58 de meciuri, într-un sezon intens şi solicitant, care s-a dovedit de neuitat pe măsură ce lunile treceau. Antrenorul a câştigat o dublă istorică, care a inclus cel de-al 21-lea Scudetto al Interului şi cea de-a zecea Coppa Italia a clubului. Acestea au fost victoriile unei echipe speciale, construite sub îndrumarea antrenorului român, care a fost, de asemenea, desemnat Antrenorul Sezonului din Serie A pentru sezonul 2025/26, menţionează gruparea italiană.