Titlul principal de pe prima pagină a fost „Special Chivu", amintind de porecla lui Mourinho, „Special One" , relatează Football Italia, preluat de Agerpres. În timpul conferinței de presă dinaintea meciului cu Cagliari, Chivu le-a răspuns celor care s-au îndoit de el, în special celor care preziseseră că va fi demis la începutul sezonului din cauza lipsei de experiență: „Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost".

Mourinho folosise o expresie similară în 2008, la prezentarea la Inter: „Nu sunt un pirla" – termen de argou milanez care înseamnă „idiot" sau „prost".

Fostul fundaș român Cristian Chivu a jucat 59 de meciuri la Inter sub conducerea lui Mourinho, câștigând tripla în sezonul 2009-2010. Portughezul a avut o influență semnificativă asupra lui Chivu, atât ca jucător, cât și ca antrenor.