Formația lui Cristi Chivu are un avantaj de 10 puncte față de cea de-a doua clasată, Napoli, și 12 puncte față de rivala locală AC Milan, cu patru etape înainte de terminarea campionatului.

Inter poate deveni campioană chiar duminică

O victorie pe teren propriu duminică seară ar garanta câștigarea titlului de către nerazzurri. Chiar și un punct obținut ar fi suficient, în funcție de rezultatele obținute de celelalte două clasate, Napoli și AC Milan.

Echipa căpitanului Lautaro Martinez ar putea, de asemenea, să se încoroneze campioană a Italiei dacă Napoli pierde sâmbătă la Como, iar AC Milan nu câștigă cu Sassuolo, cu patru ore înaintea meciului de pe San Siro al elevilor lui Cristi Chivu.

Primul trofeu pentru Cristi Chivu ca antrenor

Acesta ar putea fi primul trofeu din cariera lui Cristi Chivu, a cărui experiență precedentă în calitate de antrenor, înainte de a veni pe San Siro, a fost reprezentată de cele 13 meciuri pe banca Parmei, la finalul sezonului trecut.

„Știu prin ceea ce trec jucătorii, cum trăiesc ei aceste situații și ceea ce înseamnă pentru ei să joace pentru Inter Milano”, a spus Chivu, care a făcut parte din echipa care a reușit tripla în 2010 (campionat, Cupa Italiei, Liga Campionilor).

„Trebuie să-i îmbrățișezi, să le spui mereu adevărul și să rămâi consecvent fără să abandonezi ideile tale. Pot încerca să îmi joc rolul, dar, în cele din urmă, totul depinde de jucători”, a continuat antrenorul român.

„Am fost norocos pentru că acești băieți au crezut repede în acest lucru. Am avut un sezon solid: 25 de victorii, 80 de goluri în ligă și peste 100 în total. Nu este ușor de obținut acest lucru, iar succesul se datorează lor pentru că au fost de acord cu tot ceea ce le-am cerut”, a mai spus Chivu.

Inter, aproape de o „dublă” în acest sezon

Inter Milano ar putea reuși dubla în acest sezon, în care va juca finala Cupei Italiei, la 13 mai, împotriva echipei Lazio Roma.

Lupta pentru Liga Campionilor și retrogradare

În afara luptei pentru titlu, în Serie A este în toi confruntarea pentru ocuparea locurilor de Liga Campionilor.

Echipa plasată pe locul patru, Juventus Torino, este doar la trei puncte în fața echipelor Como și AS Roma. „Bătrâna Doamnă” urmărește obținerea locului trei, ocupat de AC Milan în prezent, care se află la o distanță de trei puncte.

Juventus Torino primește duminică vizita echipei Hellas Verona, amenințată cu retrogradarea, în timp ce AS Roma joacă în capitala Italiei cu Fiorentina, luni.

La celălalt capăt al clasamentului, Pisa va fi matematic retrogradată dacă nu reușește să câștige cu Lecce, care este pe ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare.

Cremonese este la doar un punct în spatele echipei Lecce și primește vizita lui Lazio Roma, luni.

Cealaltă echipă aflată în zona retrogradării, Hellas Verona, se află la 10 puncte în spatele lui Lecce.

În acest sezon, mijlocașul Federico Dimarco a depășit recordul pentru cele mai multe pase decisive într-un singur sezon de Serie A, etapa trecută, când a furnizat două assist-uri la golurile echipei Inter în egalul cu Torino (2-2). Dimarco a ajuns la 18 assist-uri în acest sezon.

Colegul său Lautaro Martinez speră că va reveni în meciul de duminică, după o accidentare care l-a ținut departe în ultimele opt partide din campionat, din cauza unei probleme la coapsă, jucând mai puțin de o oră în meciul cu AS Roma, în care a marcat de două ori. Campionul mondial din 2022 a revenit miercuri la antrenamentele echipei lui Chivu.