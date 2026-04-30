Asta înseamnă că cei care produc energie vor primi compensații în fiecare lună, își vor putea folosi energia și pentru alte locuințe, iar, în unele cazuri, își pot reduce inclusiv factura la gaze.

După ani de blocaje și modificări în Parlament, legea poate fi aplicată, iar cei care și-au pus panouri fotovoltaice vor vedea, în sfârșit, beneficii în facturi.

Corespondent Știrile ProTV: „Legea are trei schimbări importante pentru prosumatori. Energia livrată în rețea va fi plătită lunar. Până acum, mulți erau nevoiți să aștepte doi ani ca să își primească banii, asta dacă nu se mutau de la un furnizor la altul. Energia produsă va putea fi compensată pentru mai multe locuri de consum, cu condiția să fie același titular pe contract și același furnizor. De exemplu, dacă aveți panouri pe casa de la țară, energia produsă poate acoperi și consumul de la apartamentul din oraș. De asemenea, compensarea se va putea face, în anumite situații, inclusiv cu gaze naturale, dacă furnizorul oferă acest serviciu.”

Dan Tudose, expert în fotovoltaice: „Avem 60 de zile de la data publicării deciziei Curții Constituționale, până când această lege va intra în vigoare și va trebui aplicată de toți furnizorii de energie din România. În aceste 60 de zile putem să evaluăm ce oferte sunt, pentru că, la schimbarea furnizorului de energie, valoarea pe care nu am primit-o până acum o putem primi în contul nostru. Sunt obligați să ne plătească toate datoriile pe care le au atunci când ne schimbăm furnizorul de energie sau putem să așteptăm cele 60 de zile pentru a cere furnizorului pe care îl avem să facă această balanță.”

Deși legea spune că prosumatorii vor primi compensația lunar, una dintre nemulțumirile actuale ale celor care produc energie este că o vând către furnizor la un preț mic și o cumpără înapoi la un preț mult mai mare, astfel că, între factură și compensație, sunt diferențe mari.

Dan Pîrșan, președintele unei asociații de prosumatori: „Oamenii trebuie să înțeleagă că ei ziua furnizează energie activă, la un anumit preț, care e undeva la 30, 40, 50 de bani. Componenta facturii de energie are, pe lângă asta, transport, distribuție, sunt componente ca certificatele verzi, taxa de ecogenerare. Seara ei consumă altă energie, ei nu consumă energia pe care au livrat-o ei la prânz, aia s-a consumat, iar altă energie înseamnă că vine de la Porțile de Fier și atunci e normal ca acea energie să fie purtătoare de transport, de TVA și de aici vine această diferență. În principiu, ce dai tu se compensează lunar cam o treime sau o pătrime din ce furnizezi tu.”

Specialiștii spun că o soluție pentru această problemă ar fi bateriile de stocare. De altfel, Ministerul Mediului a anunțat că ia în calcul transformarea programului Casa Verde Fotovoltaice în Casa Verde Baterii.