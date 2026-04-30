În Vama Veche, începutul de sezon are gust de iarnă târzie.

Dimineață a plouat neîncetat și vântul a suflat cu putere - astfel că temperatura resimțită a fost de trei grade Celsius.

Chiar și așa, imediat ce au pus piciorul în stațiune, câțiva turiști s-au aruncat direct în valuri. Alții au păstrat distanța și au privit marea - care are doar 10 grade - de pe mal.

Turist: „Vin de mulți ani, dar anul acesta e un pic mai puțin plăcut.”

Pentru cei care au evitat vremea rece, refugiul a fost pe terasele încălzite.

Cuplu: „Foarte mișto prima zi în Vamă. Am venit să mâncăm un pic, diseară ieșim să bem niște shoturi. Cu toată ploaia de afară este superbă, marea este minunată.”

În restaurantele din Vamă, turiștii găsesc de toate, de la fast-food la ciorbe, pizza, burgeri și fripturi pe grătar.

Ovidiu Moișanu, managerul unui restaurant: „Prețurile sunt, că vrem să vină lumea. Se vând astea de 1 Mai: burgeri, fripturi, grill, ceaunele merg. Majoritatea sunt la 30 și ceva. Burgerul cu cartofi e 51 de lei, poți să bei o bere și un burger și sos la 50 și ceva de lei.”

O bere la draft costă, în medie, 12 lei, atât la restaurant, cât și pe terasă. Un cocktail – în jur de 24 de lei. Pe partea de cazare, situația se apropie de saturație, iar locurile rămase libere sunt puține.

Alex Dascălu, managerul unui camping: „Gradul de ocupare e de 80%, mai avem câteva locuri libere. Din fericire au început să apară și clienții.”

Dilek Emin, managerul unui hotel: „Gradul de ocupare este 100%. Am avut și mici anulări, dar am reușit să le dăm, având în vedere că sunt solicitări, deși vremea este nefavorabilă astăzi.”

Majoritatea celor care au ales Vama Veche pentru acest weekend și-au făcut rezervările la începutul anului. În unele locuri, pentru trei nopți cu mic dejun, turiștii au plătit între 1.800 și 2.100 de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Vântul nu dă semne de oboseală, iar la plaja unde mă aflu seamănă mai degrabă cu un peisaj de decembrie decât cu stațiunea de 1 Mai pe care o știm cu toții.

Cei câțiva turiști care îndrăznesc să iasă vin doar pentru o fotografie și se retrag rapid. Restul – majoritatea celor aproximativ 4.000 de oameni așteptați aici, conform operatorilor locali din turism – sunt deja așezați la mese, la terase și restaurante.

Mai târziu vor lua la pas barurile și cluburile deschise.

Cei mai mulți vor ajunge însă abia mâine – unii cu mașina, alții cu trenurile speciale, care circulă până pe 4 Mai.

Cât despre prognoză, se conturează o ușoară îmbunătățire: soarele își va face apariția, dar vântul rămâne în scenă, cu rafale de până la 50 de kilometri pe oră.”