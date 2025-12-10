Inter, învinsă acasă de Liverpool cu 1-0 după un penalty controversat. Chivu: „Un egal ar fi fost meritat”

10-12-2025 | 08:31
cristi chivu
Profimedia

Marți seara, în etapa a șasea a grupelor Ligii Campionilor, FC Liverpool a învins în deplasare cu 1-0 echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu. „Cormoranii” au marcat dintr-un penalty acordat după un fault comis de Bastoni.

 

autor
Aura Trif

Echipa lui Chivu a avut dublu ghinion în prima jumătate de oră a meciului cu FC Liverpool. Hakan Calhanoglu s-a accidentat şi a ieşit de pe teren în minutul 11, iar Acerbi a fost şi el înlocuit, în minutul 31, tot în urma unei accidentări. Imediat după ieşirea lui Acerbi, „cormoranii” au marcat, prin Konate, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru un henţ comis de Ekitike. Partea a doua a fost una de luptă.

Liverpool, care a controlat jocul, a ratat o şansă bună, în minutul 80, când Sommer a respins şutul lui Bradley. După câteva minute, Bastoni a comis o greşeală copilărească în propriul careu, ţinându-l pe Wirtz, şi arbitrul a dictat penalti pentru oaspeţi, după analiza VAR. Dominik Szoboszlai a executat şi a înscris în minutul 88, iar Inter Milano – FC Liverpool s-a încheiat 0-1.

Echipa lui Chivu este pe locul 5, cu 12 puncte, în timp ce FC Liverpool a urcat pe 8, cu acelaşi număr de punct.

Cum a comentat Chivu rezultatul de pe San Siro

Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, şi-a îndemnat echipa să "accepte deciziile de arbitraj", descriind în acelaşi timp drept o "nedreptate" penalty-ul acordat formaţiei FC Liverpool spre finalul meciului disputat marţi seara în Liga Campionilor, care a adus victoria englezilor (1-0) pe San Siro, informează AFP, scrie Agerpres.

"Nu comentez des deciziile arbitrilor... În opinia mea, arbitrul a interpretat corect dinamica meciului în această situaţie, pentru că a fost bine poziţionat, a văzut totul şi nu a acordat penalty. Apoi, când a intervenit VAR, cred că ar trebui să înţeleagă şi ei puţin mai bine dinamica unui meci", a declarat Chivu pentru Sky Sport Italia.

"Dar trebuie să acceptăm deciziile de arbitraj. Trebuie să învăţăm să luptăm împotriva nedreptăţilor", a continuat Chivu, referindu-se la intervenţia lui Alessandro Bastoni asupra lui Florian Wirtz în careu.

"În opinia mea, un egal ar fi fost rezultatul meritat", a spus tehnicianul român. "Ne-a lipsit energia şi calmul, mai ales în prima repriză", a constatat Chivu.

Sursa: News.ro

Starul egiptean Mohamed Salah se află în conflict cu clubul său, FC Liverpool, iar Arabia Saudită va face „tot posibilul” pentru a-l recruta încă din perioada de transferuri de iarnă.

