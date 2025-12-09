Salah ar putea pleca de la Liverpool în ianuarie. Este ademenit în cel mai bogat campionat din lume

Starul egiptean Mohamed Salah se află în conflict cu clubul său, FC Liverpool, iar Arabia Saudită va face „tot posibilul” pentru a-l recruta încă din perioada de transferuri de iarnă.

„Monitorizăm îndeaproape situaţia lui Salah”, a declarat pentru Agenţia Frence Presse o sursă din cadrul PIF, familiarizată cu situaţia, vorbind sub condiţia anonimatului. „Credem că există posibilitatea unui transfer, fie prin împrumut, fie permanent, dar nu există încă negocieri sau discuţii directe cu clubul. Salah este o vedetă a fotbalului iubită în întreaga lume şi ar aduce enorm Ligii Pro Saudite”, a declarat marţi, pentru AFP, o sursă din cadrul Fondul Public de Investiţii (PIF) al Arabiei Saudite, care controlează mai multe cluburi din regat.

Se pare că există, de partea saudită, dorinţa de a finaliza mutarea lui Salah la o echipă din Saudi Pro League în timpul perioadei de transferuri de iarnă, în ianuarie.

Mohamed Salah (33 de ani), a avut o apariţie controversată în mass-media sâmbătă, după un meci de campionat la Leeds (3-3), unde a început ca rezervă pentru a treia oară consecutiv. El le-a descris jurnaliştilor situaţia ca fiind „inacceptabilă”, a denunţat „promisiunile” încălcate şi a afirmat că nu mai are nicio relaţie cu antrenorul Arne Slot.

Aceste tensiuni au escaladat şi mai mult luni, odată cu excluderea sa din lotul de 19 jucători selectaţi pentru deplasarea la Milano. Salah s-a pregătit singur la terenul de antrenament al lui Liverpool, marţi.

Sâmbătă, el a sugerat că meciul de acasă de weekendul viitor împotriva lui Brighton ar putea fi ultima sa apriţie pentru „cormorani”, potrivit News.ro.

