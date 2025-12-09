Arne Slot, surprins de declarația lui Salah. Care este starea atacantului la Liverpool: „Vom reevalua situația”

Antrenorul Liverpool, Arne Slot, a declarat luni seară că declarația lui Mohamed Salah, care a dus la excluderea sa de la meciul cu Inter Milano, „nu este un lucru bun pentru echipă”, adăugând totuși că este „convins” că egipteanul se va întoarce.

„Am decis să nu-l luăm cu noi la acest meci. Dar miercuri vom reevalua situaţia”, a declarat Slot, în cadrul unei conferinţe de presă din Italia.

Salah şi-a exprimat dezamăgirea faţă de jurnalişti sâmbătă seara, după egalul de la Leeds (3-3), unde antrenorul l-a lăsat pe banca de rezerve pentru a treia oară consecutiv.

A fost acesta ultimul său meci în tricoul „Reds”, pe care îl poartă din 2017? „Nu am nicio idee: nu pot răspunde la această întrebare în acest moment”, a afirmat Slot.

Despre declarația lui Salah

Dar, în orice caz, a adăugat el, „sunt convins că întotdeauna există posibilitatea ca un jucător să se întoarcă”. El a asigurat că nu a avut impresia că relaţia dintre ei s-a rupt, contrar a ceea ce a sugerat Salah. „Nu asta am simţit, deloc, cel puţin până sâmbătă seara. (...) Era foarte respectuos cu staff-ul, cu coechipierii, se antrena foarte mult. Într-o anumită măsură, a fost o surpriză pentru mine când am auzit ce a spus după meci”.

„Poate să gândească ce vrea, dar nu trebuie să împărtăşească asta cu mass-media. Are dreptul, dar apoi noi trebuie să reacţionăm la asta”, a explicat Slot.

Antrenorul a refuzat să spună dacă situaţia îl afectează personal. În schimb, s-a concentrat asupra efectelor pe care acest lucru le-ar putea avea asupra membrilor staff-ului „care muncesc atât de mult în fiecare zi”. Aceştia sunt, a adăugat el, „afectaţi” de criza sportivă şi „de ceea ce s-a întâmplat. Aşadar, nu este un lucru bun pentru noi ca echipă”.

Clubul a vorbit cu Salah o singură dată de sâmbătă, potrivit acestuia, şi asta a fost luni, pentru a-i comunica atacantului că nu va fi selecţionat pentru meciul cu Italia.

