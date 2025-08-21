Imane Khelif, campioana olimpică de la Paris, dezminte retragerea din activitate

21-08-2025 | 09:34
Imane Khelif
AFP

Pugilista algeriană Imane Khelif a negat, miercuri, declaraţiile fostului său manager, care a afirmat pentru Nice-Matin că ea a renunţat la box.

Ioana Andreescu

„Doresc să precizez opiniei publice că informațiile referitoare la retragerea mea din box sunt false”, a scris campioana olimpică din 2024 pe pagina sa de Facebook.

Ea l-a criticat dur pe fostul său manager, Nasser Yefsah, acuzându-l că „i-a trădat încrederea și țara prin declarațiile sale mincinoase și răuvoitoare”. „Această persoană nu mă mai reprezintă în niciun fel”, a subliniat ea.

„Nu am anunțat niciodată că mă retrag din box, rămân dedicată carierei mele sportive, mă antrenez regulat și îmi mențin condiția fizică între Algeria și Qatar, în vederea următoarelor competiții”, precizează Imane Khelif.

Ea consideră că „răspândirea unor astfel de zvonuri are ca unic scop perturbarea și prejudicierea carierei sale sportive și profesionale”.

În declarații relatate de ziarul francez Nice-Matin, fostul manager al lui Imane Khelif a afirmat că ea a renunțat la box, fără a preciza dacă este vorba de o decizie definitivă.

