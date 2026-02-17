„Nu vreau să vorbesc despre asta pentru că eu cred că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, dar, până la urmă, Girona a meritat (victoria) în repriza a doua. Au avut multe ocazii, iar noi ne-am apărat deosebit de prost pe contraatac, pentru că am fost prea deschişi”, a explicat tehnicianul german.

Explicaţiile arbitrului

De asemenea, el a dezvăluit că explicaţiile arbitrului Cesar Soto Grado de la finalul meciului, despre faza premergătoare golului de 2-1, nu l-au convins şi a recunoscut că ar fi putut vorbi mai mult despre această polemică dacă Barca „ar fi jucat bine, pentru că astfel pare o scuză, o lamentare”.

Flick a mai spus că şi-a văzut jucătorii oarecum obosiţi sau lipsiţi de prospeţime, dar i-a îndemnat să dea dovadă de „foame de a câştiga fiecare meci” şi a subliniat că, după înfrângerea dureroasă din meciul cu Atletico Madrid (scor 0-4), joi seara, în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei, era „mai important” ca elevii săi să câştige pe stadionul Montilivi.

Antrenorul Barcelonei le-a acordat două zile libere jucătorilor săi pentru a se „reseta” şi a asigurat că se aşteaptă ca aceştia să revină cu o „mentalitate diferită”. El a adăugat că fiecare sezon este „un drum lung” şi că Barca are „timp să-şi recapete cea mai bună formă” şi va „lupta” pentru titluri.

Barca a beneficiat de un penalty în finalul primei părţi

Barca a beneficiat de un penalty în finalul primei părţi a jocului cu Girona, ratat însă de Lamine Yamal, care a trimis mingea în bară (45+2), înainte de a deschide scorul în repriza secundă, prin fundaşul Paul Cubarsi, care a expediat balonul în poartă cu capul, după o centrare a lui Jules Kounde (60).

Girona a egalat prin Thomas Lemar (62), iar apoi a marcat golul victoriei în minutul 87, prin Fran Beltran, într-un moment în care FC Barcelona reclama un fault asupra lui Kounde.

În urma acestui eşec, FC Barcelona a rămas cu 58 de puncte şi se află pe locul secund în clasament, fiind depăşită de Real Madrid (60 de puncte), învingătoare sâmbătă pe teren propriu în partida cu Real Sociedad (scor 4-1). Girona ocupă poziţia a 12-a, cu 29 de puncte, la cinci puncte de zona retrogradabilă.