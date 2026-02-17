Incendiul a izbucnit luni seara, într-o debara. „Cinci persoane au murit în această (luni) seară, iar alte patru au fost rănite ușor”, au anunțat, într-un comunicat, pompierii.

Potrivit agenţiei spaniole de presă EFE, identificarea victimelor urmează să fie finalizată marţi, deoarece cadavrele au fost carbonizate, însă este vorba despre tineri, inclusiv minori.

Presa spaniolă scrie că victimele sunt tineri care s-au adunat în podul clădirii, folosit ca spaţiu de depozitare.

Pompierii au anunţat că au fost alertaţi de către vecini cu privire la prezenţa unui fum în casa scării şi că, după stingerea incendiului, „a fost identificată prima victimă, o persoană în stop cardiorespirator”.

Apoi au fost găsite alte patru persoane în debarale „şi nu a fost posibil să fie salvate”, au anunţat ei.

Trei dintre cele patru persoane rănite au fost spitalizate şi s-au externat. Cea de-a patra persoană rănită nu a vrut să fie transportată la spital.

Poliţia a deschis o anchetă cu privire la această dramă, au anunţat pompierii.