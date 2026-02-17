Bulgaria se confruntă cu una dintre cele mai ciudate răsturnări de situație într-un caz de omor care a făcut furori în 2021. Un bărbat condamnat de Curtea de Apel din Sofia la închisoare pe viață pentru uciderea unei femei a fost achitat de către Curtea Supremă de Justiție, scrie Novinite.

Curtea de Apel din Sofia a redus pedeapsa lui Orlin Vladimirov, condamnat pentru uciderea soției sale, Evgenia, de la închisoare pe viață la 20 de ani. Evgenia, în vârstă de 33 de ani, a fost descoperită într-o valiză scufundată într-un iaz, la sfârșitul anului 2021. Orlin Vladimirov și tatăl său, Plamen Vladimirov, au fost amândoi condamnați inițial la închisoare pe viață de Curtea de Apel din Sofia în 2023.

În decembrie 2024, Curtea Supremă de Casație a anulat aceste pedepse pe viață, invocând motive procedurale, și a trimis cazul înapoi pentru o rejudecare în fața unui nou complet de judecată al Curții de Apel. În urma noii judecăți, instanța a pronunțat o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru Orlin Vladimirov, în timp ce tatăl său, Plamen, a fost achitat.

”Nu există nicio măsură a suferinței”

Instanța a observat că au avut loc încălcări procedurale în timpul procesului inițial. Mai exact, probele care implică reconstituirea de către ofițeri de poliție a „conversațiilor operaționale” cu inculpații au fost excluse în mod necorespunzător din discuție.

Verdictul nu este încă definitiv. Julian Lefterov, procurorul, a remarcat că un membru al completului a emis o opinie specială bine argumentată și în concordanță cu deciziile altor complete ale Curții Supreme, sugerând că nu există obstacole pentru interogarea ulterioară a martorilor.

Lyudmil Rangelov, reprezentantul familiei victimei, a exprimat durerea profundă cauzată de acest caz, declarând: „Fiecare dintre voi își poate imagina ce înseamnă ca viața copilului său să fie întreruptă în acest fel. Nu există nicio măsură a suferinței”.