Promotorul în vârstă de 57 de ani a fondat celebrele gale UFC de lupte sângeroase în cușcă.

Deocamdată nu este clar dacă a acceptat funcția. CNN citează surse, potrivit cărora Dana White ar fi refuzat politicos invitația lui Trump.

Totuși, White a publicat pe Instagram o fotografie în care apare la pupitrul din sala de conferințe de presă a Casei Albe însoțită de mesajul "Spre următorul capitol".

În postarea făcută sâmbătă seară pe platforma sa, Donald Trump dezvăluie că i-a cerut lui White să vină însoțit de "asistenți", nominalizând mai mulți luptători din UFC, inclusiv doi sportivi originari din regiunea rusă Daghestan.

"Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva Stângii Nebune. Dana, te rog să accepți funcția!" a scris Donald Trump.