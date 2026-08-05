Infantino, care se află în Maroc de o săptămână, a convocat o ședință a conducerii executive la Rabat, în încercarea de a găsi o soluție la această controversă, potrivit News.ro.

Arsène Wenger, directorul departamentului de dezvoltare globală a fotbalului din cadrul FIFA, secretarul general Mattias Grafström și prințul Ali, președintele Federației Iordaniene de Fotbal, și-au exprimat cu toții opoziția față de inițiativa „FIFA Forward Enterprise” a lui Infantino.

Wenger a declarat într-un comunicat emis prin intermediul FIFA că renunțarea la acest plan era „absolut necesară și de necontestat”.

Grafström a calificat săptămâna trecută drept „o serie de evenimente triste și reprobabile” într-un e-mail intern adresat personalului FIFA.

Prințul Ali, la rândul său, a acuzat FIFA că a creat o situație care „echivalează cu șantajul” în legătură cu premiile neplătite și sprijinul pentru realegerea lui Infantino.

Wenger ocupă din 2019 o funcție care include analiza datelor din fotbal, programele de formare online ale FIFA și competițiile pentru tineret.

Fostul antrenor al echipei Arsenal a susținut anterior propunerea lui Infantino de a organiza Cupa Mondială masculină o dată la doi ani.

La o săptămână după ce planul de investiții al lui Infantino a fost făcut public pentru prima dată, francezul a emis o declarație prin intermediul FIFA în care a cerut „transparență și integritate” din partea forului.

„Evenimentele recente de la FIFA merită o clarificare din partea mea”, se arată în declarația lui Wenger.

„Nu am fost implicat în acest plan strategic și am aflat de proiect pentru prima dată din relatările mass-media.

Decizia de a retrage proiectul a fost absolut necesară și de necontestat, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă, care să servească fotbalul nostru cu angajament, transparență și integritate.”

Wenger este unul dintre cei 18 oficiali ai FIFA menționați într-o scrisoare de conservare a documentelor trimisă de UEFA către FIFA, prin care se amenință cu acțiuni legale.

Carlos Cordeiro – consilierul principal al lui Infantino pe probleme de strategie globală și guvernanță – este singurul oficial al FIFA care a demisionat în urma scandalului, afirmând că propunerea era „o afacere proastă pentru fotbal” și că ar fi „ipotecat viitorul fotbalului”.

Problema ține de leadership, susține prințul Ali

Între timp, prințul Ali a acuzat FIFA că reține premiile în bani câștigate ca urmare a clasării pe locul al doilea la Cupa Arabă FIFA din decembrie.

Înainte de finala Cupei Mondiale, Infantino a declarat că a primit peste 200 de scrisori de susținere din partea celor 211 federații membre pentru realegerea sa – Iordania fiind una dintre puținele care nu l-au susținut.

Prințul Ali, scriind pe X, a afirmat că premiile în bani nu au fost plătite și că FIFA a încercat să se folosească de acest lucru pentru a obține sprijin pentru Infantino.

„Este clar că problema ține, de fapt, de conducere”, a scris el. „De luni de zile, FIFA refuză să ne ajute – până când mi s-a comunicat verbal, în timpul Cupei Mondiale, că, dacă l-aș susține pe Infantino, acest lucru ar ajuta foarte mult federația noastră de fotbal.

„În Iordania, ne mândrim cu respectarea valorilor etice. Nu l-am susținut înainte și cu siguranță nu o vom face nici acum.

„Însă întreaga situație se reduce la șantaj și refuzăm să cedăm în fața acestuia.”

Prințul Ali a candidat de două ori la președinția FIFA. În 2015, a pierdut cu 133 de voturi față de 73 în fața lui Sepp Blatter, care a demisionat nouă zile mai târziu. În 2016, a terminat pe locul al treilea în alegerile în care Infantino a devenit președinte al FIFA.

El a mai afirmat într-o postare pe rețelele sociale că suporterilor iordanieni care dețineau bilete li s-au refuzat vizele de intrare în Statele Unite în această vară pentru a-și urmări debutul la Cupa Mondială.

Greu de înțeles și de acceptat, spune Grafström

Grafström s-a alăturat criticilor la adresa planului, scriind într-o notă internă adresată personalului că săptămâna trecută a fost „greu de înțeles și de acceptat”.

Suedezul este considerat un aliat apropiat al lui Infantino, devenind șeful de cabinet al FIFA după ce elvețianul a fost ales președinte în 2016. În 2024, el a fost promovat în funcția de secretar general, una dintre cele mai puternice poziții din cadrul FIFA.

„O serie de evenimente triste și reprobabile – care, din fericire, s-au încheiat cu abandonarea definitivă a proiectului – oricât de consternați am fi de ele, nu ar trebui să umbrească această realitate. Cu toții am fost aruncați în mijlocul unei agitații greu de înțeles și de acceptat. Vă îndemn să rămâneți concentrați pe ceea ce ne-a unit întotdeauna: slujirea fotbalului și a celor 211 asociații membre ale noastre, mână în mână cu toate părțile interesate relevante și în deplină conformitate cu statutul și regulamentele FIFA.

Vă asigur că, în calitate de membri ai administrației, veți fi apărați și protejați de contextul politic pe care îl traversăm în prezent. Nu aveți de ce să vă faceți griji. Persoanele, momentele de instabilitate și episoadele nefericite vin și trec. Instituția, misiunea și responsabilitatea sa față de fotbalul mondial continuă și, de aceea, trebuie să ne păstrăm întotdeauna profesionalismul, perspectiva și calmul”, a scris Grafström.