Născut în Anglia, Madjo a crescut în Luxemburg, jucând pentru naţionala de seniori de trei ori înainte de a alege să reprezinte echipa Under-17 a Angliei, potrivit Agerpres.

Atacantul s-a transferat la Aston Villa în ianuarie, pentru 10 milioane de lire sterline, dar FIFA, care interzice prin regulament transferurile internaţionale sub 18 ani, a blocat legitimarea lui Madjo, susţinând că este un internaţional luxemburghez.

Câştigătoarea trofeului Europa League a făcut apel la decizia FIFA la TAS, susţinând că Madjo s-a născut în Anglia şi e cetăţean britanic.

''Decizia de azi a Tribunalului înseamnă că Brian va fi legitimat ca jucător al clubului Aston Villa şi va fi eligibil pentru meciurile oficiale în noul sezon'', a precizat Villa pe platforma X, noteează Reuters.

Madjo a marcat patru goluri în presezon, inclusiv două în primul meci amical, cu Walsall.

Pe 12 august, Aston Villa o va întâlni pe Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, în Supercupa Europei.

Scandal uriaș iscat de FIFA

Amintim că FIFA a intrat într-o criză fără precedent după ce președintele Gianni Infantino (foto articol) a propus transferarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale într-o nouă companie și vânzarea unui pachet de 20% către investitori privați, într-o tranzacție estimată la 4,2 miliarde de dolari.

Planul a fost criticat dur de UEFA și de alte confederații, care au acuzat lipsa de transparență și au avertizat că fotbalul riscă să ajungă sub influența fondurilor de investiții. În urma presiunilor, FIFA a retras proiectul, însă relațiile cu UEFA s-au deteriorat puternic, iar forul european ia în calcul inclusiv acțiuni în justiție și contestarea conducerii lui Infantino.