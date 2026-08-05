Trei frați au prins un ton roșu de 230 de kilograme și 2,6 metri în Marea Mediterană. Captura poate valora peste 20.000 euro

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O partidă obișnuită de pescuit s-a transformat într-o experiență de neuitat pentru trei frați din orașul francez Sète, după ce au prins la undiță un ton roșu uriaș, de 230 de kilograme și 2,60 metri lungime.

autor
Mihaela Ivăncică

Captura impresionantă a fost realizată duminică, 2 august, în Marea Mediterană. Peștele are o valoare estimată de cel puțin 5.000 de euro, însă în funcție de calitatea cărnii poate depăși 20.000 de euro, fiind considerat o captură cu adevărat „memorabilă”, potrivit Ouest France.

Ludovic, Florian și Jonathan Delmée, pescari cu experiență, au filmat întreaga luptă cu uriașul din adâncuri. În imaginile publicate pe rețelele sociale, cei trei încearcă minute în șir să scoată la suprafață o masă întunecată care opune o rezistență impresionantă.

La capătul firului se afla un ton roșu de dimensiuni impresionante. În momentul în care peștele iese la suprafață, bucuria fraților este de nedescris, iar unul dintre ei își aruncă șapca în barcă.

„Am întâlnit în sfârșit uriașul pe care îl speram”

„După ani de căutări, eșecuri și perseverență, am întâlnit în sfârșit uriașul pe care îl speram”, a scris Florian Delmée pe Facebook.

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Imaginile au atras rapid reacții din partea internauților.

„Peștele vieții, prins la undiță”, a comentat unul dintre aceștia.

Florian Delmée a descris emoția trăită în momentul capturii: „Avea 2,60 metri și cântărea 230 de kilograme. Emana forță și impunea respect. O emoție imposibil de descris.”

Pescarul spune că această experiență va rămâne pentru totdeauna în memoria sa: „Această amintire va rămâne pentru totdeauna”, a transmis el, mulțumind mării pentru „acest dar incredibil”.

Tonul roșu, o specie spectaculoasă care și-a revenit după pescuitul excesiv

Tonul roșu este una dintre cele mai mari specii de ton din lume și poate ajunge la o greutate de până la 700 de kilograme.

După declinul sever provocat de pescuitul excesiv în anii 1980, specia este protejată prin cote stricte de captură introduse începând cu anii 2010.

Măsurile au contribuit la revenirea populațiilor de ton roșu în mai multe zone ale lumii, însă capturi de asemenea dimensiuni rămân extrem de rare.

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Sursa: Ouest France

Etichete: peste, pescari, Franta, marea mediterană,

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