Trei frați au prins un ton roșu de 230 de kilograme și 2,6 metri în Marea Mediterană. Captura poate valora peste 20.000 euro

Captura impresionantă a fost realizată duminică, 2 august, în Marea Mediterană. Peștele are o valoare estimată de cel puțin 5.000 de euro, însă în funcție de calitatea cărnii poate depăși 20.000 de euro, fiind considerat o captură cu adevărat „memorabilă”, potrivit Ouest France.

Ludovic, Florian și Jonathan Delmée, pescari cu experiență, au filmat întreaga luptă cu uriașul din adâncuri. În imaginile publicate pe rețelele sociale, cei trei încearcă minute în șir să scoată la suprafață o masă întunecată care opune o rezistență impresionantă.

La capătul firului se afla un ton roșu de dimensiuni impresionante. În momentul în care peștele iese la suprafață, bucuria fraților este de nedescris, iar unul dintre ei își aruncă șapca în barcă.

„Am întâlnit în sfârșit uriașul pe care îl speram”

„După ani de căutări, eșecuri și perseverență, am întâlnit în sfârșit uriașul pe care îl speram”, a scris Florian Delmée pe Facebook.