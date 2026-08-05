Penele sale au luat foc după ce pasărea a căzut la pământ, provocând un incendiu care între timp a fost stins, însă a distrus peste 2,5 hectare de vegetație, potrivit Midi Libre.

În timp ce zbura liniștit, porumbelul, aparent neatent la direcția în care se îndrepta, s-a izbit de o linie electrică în Génis, în departamentul Dordogne, luni, 3 august, cu puțin timp înainte de începutul după-amiezii, potrivit publicației Dordogne Libre. Deși pasărea nu a supraviețuit accidentului, aceasta a provocat și izbucnirea unui incendiu, deoarece în locul în care a căzut penele i-au luat foc, iar flăcările s-au extins la vegetația din jur.

Peste 2,5 hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări

După ce flăcările au distrus peste 2,5 hectare de vegetație, pompierii mobilizați la fața locului au reușit să stingă incendiul în urma unei intervenții care a durat, în total, mai bine de o oră.

Pentru această mică localitate cu puțin peste 500 de locuitori, primarul Marianne Reynaud-Lasternas recunoaște că un astfel de incident nu se întâmplă în fiecare zi. „Este extrem de rar”, a declarat aceasta pentru ICI Périgord.