„Georgia este o echipă care a crescut foarte mult în ultima vreme. Au un antrenor foarte bun. O echipă căreia îi place să aibă mingea şi care este foarte bună şi pe atacuri rapide. Trebuie să fim atenţi la ambele faze şi să încercăm să ne impunem. Am încercat, ca fost jucător, să devin unul dintre cei mai buni. Acum sunt în postura de antrenor de mulţi ani. Rolul meu este să-i fac pe jucători să devină mai buni. Acesta este obiectivul meu important în acest moment, să-i fac să crească, să fie mai buni decât înainte”, a declarat Hagi.

Selecţionerul a afirmat că, atunci când joci pentru naţională, trebuie să joci cu onoare.

„Bineînţeles că am emoţii, pentru că sunt atâţia ani de când n-am mai fost la echipa naţională, dar când intru pe stadion dispare tot. Trebuie să urcăm treptele, nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim. Avem timp, trebuie să învăţăm foarte mult, să fim atenţi şi să progresăm foarte mult. Acesta este singurul scop, să înveţi şi să progresezi. Jucăm pentru echipa naţională, iar când îmbraci acest tricou trebuie să ai atitudine, să joci cu onoare. Sperăm să vedem asta pe teren. După aceea, partea mea, trebuie să-i aşez tactic bine, defensiv şi ofensiv, să fim mai buni decât adversarul. Jucătorii iubesc România, sper ca eu să fac ce trebuie, ce am de făcut de acum încolo, să-i fac mai buni. Trebuie să fim pragmatici, concreţi, aşa că şi mentalitatea trebuie să fie să-ţi placă să câştigi. Jucăm să câştigăm”.

Naţionala României joacă, marţi, de la ora 20.00, un meci amical cu Georgia, la Tbilisi, primul pentru Gheorghe Hagi de la revenirea la cârma naţionalei.