Asociaţia avertizează că eventualele diminuări salariale ar putea afecta independenţa justiţiei şi ar putea genera plecări masive din sistem.

Într-o scrisoare adresată ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, organizaţia subliniază că remuneraţia judecătorilor şi procurorilor trebuie stabilită în funcţie de rolul şi responsabilităţile acestora într-un stat de drept şi trebuie să fie suficient de ridicată pentru a-i proteja de orice presiuni externe.

"Salarizarea trebuie să asigure judecătorilor şi procurorilor o reală independenţă economică, cerinţă esenţială pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie", a atras atenţia Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, în contextul apariţiei în spaţiul public a proiectului de act normativ "Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice".

În scrisoarea către ministrul Dragoş Pîslaru se arată că singura echivalare salarială care poate fi impusă magistraţilor este cea cu indemnizaţiile stabilite la nivelul remuneraţiei demnitarilor sau a înalţilor funcţionari. Reprezentanţii asociaţiei susţin că tranziţia către noul sistem de salarizare trebuie realizată fără diminuarea veniturilor nete aflate în plată la momentul intrării în vigoare a noii legi.

"Trecerea către un nou sistem de salarizare trebuie să se facă astfel încât niciun magistrat să nu înregistreze o diminuare a venitului salarial net avut la data intrării în vigoare a noii legi. Astfel, drepturile salariale acordate, în prezent, judecătorilor şi procurorilor trebuie menţinute, ca drepturi câştigate, în viitoarea reglementare, nu doar ca o măsură. În altă ordine de idei, în situaţia în care salariile magistraţilor s-ar diminua, acest aspect ar risca să conducă la un exod din profesie a celor care se pot pensiona în baza vechii legislaţii, întrucât rămânerea într-un sistem în care volumul de activitate este uriaş, instabilitatea raporturilor de serviciu este frecventă, iar meritocraţia este inexistentă, ar însemna un dezavantaj de ordin financiar, iar acest lucru ar destabiliza serviciul public de justiţie, magistraţii cu experienţă neputând fi înlocuiţi imediat", semnalează Asociaţia Forumul Judecătorilor.

De asemenea, Forumul Judecătorilor atrage atenţia că, potrivit articolului 7 din proiectul de lege, mecanismul salarial compensatoriu aplicat exclusiv pentru o perioadă tranzitorie de cinci ani este neconstituţional. Acesta nu se aplică în perioada tranzitorie în cazul promovării la o instanţă sau un parchet de nivel superior, drepturile salariale urmând să scadă nejustificat, la fel întâmplându-se dacă personalul va trece într-o treaptă superioară de vechime.

"În plus, venitul unui magistrat care va intra în profesie după adoptarea legii se va situa la un nivel foarte scăzut în raport de cel al colegilor care şi-au început cariera cu doar un an înainte, ceea ce va crea o stare de dezechilibru, o discriminare nejustificată. Totodată, actualul proiect plafonează grilele de salarizare ale magistraţilor la o vechime de maximum 20 de ani în câmpul muncii. Dincolo de acest prag, sistemul actual nu mai prevede nicio evoluţie a grilei, determinând o stagnare absolută a veniturilor pentru tot restul carierei profesionale", a adăugat Asociaţia Forumul Judecătorilor.