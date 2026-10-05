Marco Rubio începe luni un mini-turneu în Europa care va include Grecia, unde este aşteptat la mijlocul săptămânii pentru a participa la un „dialog strategic” axat în special pe securitatea regională şi energetică, vizita intervenind în plin scandal declanşat de ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, care este acuzată că ameninţă guverne europene pentru a promova proiectele energetice ale SUA, potrivit News.ro.

Războaiele din Iran şi Ucraina au scos în evidenţă fragilitatea căilor de aprovizionare cu energie, iar Grecia se poziţionează ca un nod cheie în sud-estul Europei, în special pentru transportul gazelor naturale.

Presa americană a relatat în ultimele zile despre posibile conflicte de interese în cazul ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Don Jr., fiul preşedintelui american, şi fosta soţie a guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom.

Într-o scrisoare adresată secretarului de stat, deputatul democrat Gregory Meeks a solicitat explicaţii cu privire la informaţiile apărute în presă, în special în The Wall Street Journal, potrivit cărora aceasta ar fi ameninţat că Statele Unite ar putea să-şi folosească influenţa pentru a exercita presiuni asupra guvernelor din Europa.

Ofensiva diplomatică americană în Arctica

Marco Rubio ar putea să profite de vizita la Atena şi pentru a reveni asupra discursului său ţinut la München în februarie, în care a invocat declinul Occidentului, pe care îl considera ameninţat în special de imigraţia masivă, scrie AFP.

Prima escală a turneului european al lui Rubio este însă, luni, în Islanda, pentru a continua ofensiva Statelor Unite în Arctica, în urma acordului încheiat cu privire la Groenlanda. La Reykjavik, şeful diplomaţiei americane urmează să se întâlnească cu oficiali „pentru a discuta despre cooperarea în domeniile economiei şi securităţii”, a precizat Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat prin care a anunţat vizita sa.

Această deplasare fulgerătoare, atât simbolică, cât şi politică, are loc în urma acordului de securitate privind Groenlanda, semnat în urmă cu zece zile, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York.

Acest acord a pus capăt, cel puţin pentru moment, unei dispute ce a înrăutăţit relaţiile cu Uniunea Europeană. Diplomaţii europeni nu ascund faptul că dosarul Groenlandei, pe care Donald Trump ameninţase că o va cumpăra sau chiar o va anexa, a zguduit încrederea în partenerul american. În cadrul acestui acord, Washingtonul intenţionează să înfiinţeze două noi baze militare, ancorând şi mai mult teritoriul autonom danez în orbita Statelor Unite.

Odată cu intensificarea tensiunilor din Arctica, Islanda şi-a recăpătat însă o importanţă strategică de prim rang, însă insula, lipsită de armată, continuă să se bazeze în mare măsură pe Statele Unite pentru a-şi asigura securitatea.

La începutul lunii septembrie, preşedintele american a stârnit o nouă polemică cu o „hartă” pe care steagul Statelor Unite acoperea întreaga Americă de Nord, Mexicul, Caraibe, Groenlanda şi Islanda. Reykjavik a reacţionat convocându-l pe ambasadorul american „pentru a-i transmite clar că această imagine este total inadecvată”.

Vizita lui Rubio are loc, de asemenea, după un referendum de la sfârşitul lunii august, în cadrul căruia islandezii au respins, cu 52,8% faţă de 47,2%, reluarea negocierilor de aderare a insulei la Uniunea Europeană, îngheţate din 2013.

Ultima vizită a unui secretar de stat american în Islanda a fost cea a lui Antony Blinken, în 2021.

De la obţinerea independenţei în 1944, Islanda nu a avut niciodată o armată şi se bazează, pentru securitatea sa, pe Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), precum şi pe un acord bilateral de apărare încheiat cu Statele Unite în 1951. Statele Unite nu dispun de o bază permanentă în această ţară, dar intenţionează să-şi consolideze dominaţia asupra căilor de acces în Arctica, râvnite şi de Rusia şi China.

Interesul insistent al lui Donald Trump faţă de Groenlanda - a cărei coastă se află la mai puţin de 300 de kilometri distanţă şi pe care preşedintele american a confundat-o în ianuarie 2026 cu Islanda - a zguduit câteva certitudini privind relaţia dintre cele două ţări, fără însă a o pune în discuţie.

Ultima etapă a turneului european al lui Rubio va fi o scurtă escală la Lisabona.