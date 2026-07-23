Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei anunţă că a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul unei femei care călătorea cu un autobuz al liniei 331, din Bucureşti, acuzată că a tras-o de păr şi a bătut-o cu palmele şi cu picioarele pe o angajată a Serviciului de Transport Public Bucureşti (STB), care i-a cerut biletul de călătorie, scrie News.ro.

Unde s-a petrecut incidentul

Potrivit sursei citate, incidentul s-a petrecut miercuri după-amiază, între staţiile STB Piaţa Dorobanţi - Piaţa Charles de Gaulle din sectorul 1 al Capitalei, când o pasageră a luat-o la bătaie cu palmele şi pumnii pe controloarea STB care i-a cerut să-i prezinte cardul de călătorie valabil.

Procurorii precizează că a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de presupusa agresoare pentru infracţiunea de ultraj.

”...a agresat-o fizic pe persoana vătămată care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu în calitate de controlor legitimaţii călătorie STB, prin aceea că a tras-o de păr şi a lovit-o în mod repetat cu palmele şi pumnii în zona feţei şi a părţii superioare a corpului (umeri, braţe, piept) ca urmare a solicitării persoanei vătămate de a fi verificată deţinerea de către inculpată a unui card de călătorie valabil”, precizează sursa citată.

Ulterior, prin ordonanţa procurorului de caz din 23 iulie, presupusa agresoare a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, inculpata fiind obligată să nu depăşească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului.