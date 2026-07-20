Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat că legendarii Paolo Maldini (director tehnic al echipei naționale a Italiei) și consilierul său Leonardo s-au întâlnit cu Pep Guardiola pentru a încerca să-l convingă să accepte postul de antrenor al naționalei Italiei.

„Pep Guardiola nu mai este doar un vis pentru echipa națională a Italiei. După cum a relatat Peppe Di Stefano la Sky Sport, Paolo Maldini și Leonardo și-au petrecut weekend-ul trecut la Barcelona și s-au întâlnit cu antrenorul spaniol”, a relatat Di Marzio.

Amintim că „Squadra Azzurra” a ratat ultimele trei prezențe la Cupa Mondială.

„În acest moment, nu există nicio certitudine cu privire la numirea lui Pep în funcția de antrenor al naționalei Italiei. Noutatea constă însă în faptul că numele său, asociat cu cel al noii echipe tehnice a Azzurri, reprezintă o opțiune concretă, iar noi va trebui să așteptăm evoluția situației.

Nicio posibilitate nu poate fi exclusă: pe lângă candidaturile lui Roberto Mancini și Andrea Pirlo, lista lui Maldini și Leonardo îl include acum și pe Pep Guardiola”, a mai punctat Di Marzio.