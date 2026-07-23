"Impactul fenomenelor meteorologice extreme se vede şi în despăgubirile plătite în baza asigurărilor facultative de locuinţe, care au continuat să crească anul trecut în majoritatea regiunilor României. Astfel, cele mai mari despăgubiri au fost plătite în Regiunea Bucureşti-Ilfov, unde companiile de asigurări au achitat pentru toate tipurile de riscuri aproape 49 milioane lei, cu 45% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului anterior. Creşteri importante au fost înregistrate şi în alte regiuni ale ţării", se arată într-un comunicat al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Cât s-a plătit pe regiuni

În Regiunea Nord-Est, valoarea despăgubirilor s-a apropiat de 29 milioane lei, marcând cea mai accentuată creştere la nivel naţional, de 58%. Evoluţia vine într-un context în care judeţe precum Suceava, Neamţ, Bacău şi Botoşani s-au confruntat cu numeroase episoade de inundaţii şi furtuni, care au provocat pagube semnificative locuinţelor.

În Regiunea Centru, despăgubirile au ajuns la 22 milioane lei (în creştere cu 34% faţă de anul 2024), iar în Nord-Vest şi Vest la peste 21 milioane lei. Analiza reflectă atât frecvenţa tot mai mare a evenimentelor care produc pagube locuinţelor, cât şi faptul că tot mai mulţi proprietari beneficiază de protecţia oferită de o asigurare facultativă.

"Companiile de asigurări au achitat, anul trecut, despăgubiri de 60 milioane lei doar pentru refacerea locuinţelor asigurate afectate de furtuni şi de ploi torenţiale. O asigurare facultativă de locuinţă nu poate preveni producerea unor astfel de riscuri, însă poate reduce considerabil impactul financiar asupra proprietarilor, oferindu-le resursele financiare necesare pentru a-şi reface locuinţa şi pentru a reveni cât mai repede la normalitate", a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte & director general al UNSAR, citat în comunicat.

Doar 1 din 5 locuințe este protejată

Mai multe localităţi din ţară sunt afectate în aceste zile de inundaţii, ploi torenţiale şi de furtuni puternice. Acestea au lăsat în urmă locuinţe inundate, acoperişuri smulse şi alte pagube care au schimbat peste noapte viaţa multor familii.

"În fiecare zi, 21 de locuinţe afectate de furtuni şi ploi torenţiale sunt despăgubite în baza asigurărilor facultative. Aceasta este cea mai bună dovadă că protecţia financiară oferită de aceste poliţe este mai necesară ca oricând. Cu toate acestea, doar una din cinci locuinţe din România beneficiază în prezent de o protecţie completă în faţa fenomenelor meteo extreme", a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În context, UNSAR recomandă tuturor celor afectaţi de evenimentele recente, ale căror locuinţe sunt protejate de o poliţă de asigurare, să ia legătura cu asigurătorii pentru avizarea daunelor.

Înfiinţată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de profil care deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni - Insurance Europe.