Formula 1: Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Qatarului

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen a triumfat duminică la Marele Premiu al Qatarului, devansându-l pe Oscar Piastri, care cu o zi în urmă își asigurase pole position-ul.

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, pe circuitul de la Lusail, Marele Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului de Formula 1, duminică seara, în faţa lui Oscar Piastri (McLaren), plecat din pole position, în timp ce liderul la zi al campionatului, britanicul Lando Norris (McLaren), a terminat doar pe locul patru, amânând decizia pentru titlul mondial până la ultima cursă, Mare Premiu de la Abu Dhabi, de săptămâna viitoare, scrie AFP.

Verstappen, plecat din linia a doua, poziţia a treia, a beneficiat de tactica superioară a echipei sale care a profitat de o intervenţie a maşinii de securitate în debutul cursei pentru a schimba rapid anvelopele, lucru pe care McLaren nu l-a făcut. Norris are acum un avans de doar 12 puncte faţă de Verstappen şi 16 faţă de Piastri, cu 25 de puncte încă disponibile la Abu Dhabi.

Pe poziţia a 3-a a terminat spaniolul Carlos Sainz (Williams), care i-a "suflat" locul pe podium lui Norris.

Clasamentul general al piloţilor după Marele Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului:

1. Lando Norris (Marea Britanie) 408 pct

2. Max Verstappen (Olanda) 396

3. Oscar Piastri (Australia) 392

4. George Russell (Marea Britanie) 309

5. Charles Leclerc (Monaco) 230

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 150

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Carlos Sainz Jr (Spania) 64

10. Isack Hadjar (Franţa) 51

11. Nico Hulkenberg (Germania) 49

12. Fernando Alonso (Spania) 48

13. Oliver Bearman (Marea Britanie) 41

14. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 38

15. Yuki Tsunoda (Japonia) 33

16. Esteban Ocon (Franţa) 32

17. Lance Stroll (Canada) 32

18. Pierre Gasly (Franţa) 22

19. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 19

20. Franco Colapinto (Argentina) 0

21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor:

1. McLaren-Mercedes 800 pct

2. Mercedes 459

3. Red Bull 426

4. Ferrari 382

5. Williams-Mercedes 137

6. Racing Bulls-Red Bull 92

7. Aston Martin-Mercedes 80

8. Haas-Ferrari 73

9. Sauber-Ferrari 68

10. Alpine-Renault 22

