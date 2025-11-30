Formula 1: Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Qatarului

Stiri Sport
30-11-2025 | 20:42
max verstappen
Profimedia

Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen a triumfat duminică la Marele Premiu al Qatarului, devansându-l pe Oscar Piastri, care cu o zi în urmă își asigurase pole position-ul.

autor
Stirileprotv

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat, pe circuitul de la Lusail, Marele Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului de Formula 1, duminică seara, în faţa lui Oscar Piastri (McLaren), plecat din pole position, în timp ce liderul la zi al campionatului, britanicul Lando Norris (McLaren), a terminat doar pe locul patru, amânând decizia pentru titlul mondial până la ultima cursă, Mare Premiu de la Abu Dhabi, de săptămâna viitoare, scrie AFP.

Verstappen, plecat din linia a doua, poziţia a treia, a beneficiat de tactica superioară a echipei sale care a profitat de o intervenţie a maşinii de securitate în debutul cursei pentru a schimba rapid anvelopele, lucru pe care McLaren nu l-a făcut. Norris are acum un avans de doar 12 puncte faţă de Verstappen şi 16 faţă de Piastri, cu 25 de puncte încă disponibile la Abu Dhabi.

Pe poziţia a 3-a a terminat spaniolul Carlos Sainz (Williams), care i-a "suflat" locul pe podium lui Norris.

Clasamentul general al piloţilor după Marele Premiu al Qatarului, penultima etapă a sezonului:
1. Lando Norris (Marea Britanie) 408 pct
2. Max Verstappen (Olanda) 396
3. Oscar Piastri (Australia) 392
4. George Russell (Marea Britanie) 309
5. Charles Leclerc (Monaco) 230
6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 152
7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 150
8. Alexander Albon (Thailanda) 73
9. Carlos Sainz Jr (Spania) 64
10. Isack Hadjar (Franţa) 51
11. Nico Hulkenberg (Germania) 49
12. Fernando Alonso (Spania) 48
13. Oliver Bearman (Marea Britanie) 41
14. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 38
15. Yuki Tsunoda (Japonia) 33
16. Esteban Ocon (Franţa) 32
17. Lance Stroll (Canada) 32
18. Pierre Gasly (Franţa) 22
19. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 19
20. Franco Colapinto (Argentina) 0
21. Jack Doohan (Australia) 0

Citește și
candidati primarie buc
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Clasamentul constructorilor:
1. McLaren-Mercedes 800 pct
2. Mercedes 459
3. Red Bull 426
4. Ferrari 382
5. Williams-Mercedes 137
6. Racing Bulls-Red Bull 92
7. Aston Martin-Mercedes 80
8. Haas-Ferrari 73
9. Sauber-Ferrari 68
10. Alpine-Renault 22

Sursa: Agerpres

Etichete: formula 1, marele premiu, qatar, max verstappen,

Dată publicare: 30-11-2025 20:42

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Beyoncé, apariție spectaculoasă la Formula 1 Las Vegas. Artista a purtat un costum de curse creat special pentru ea. FOTO
Stiri Mondene
Beyoncé, apariție spectaculoasă la Formula 1 Las Vegas. Artista a purtat un costum de curse creat special pentru ea. FOTO

Beyoncé a purtat un costum de curse creat special pentru ea, în timp ce participă la Formula 1 Heineken Las Vegas Grand Prix 2025, sâmbătă (22 noiembrie), în Las Vegas.

Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci
Alegeri locale 2025
Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.  

Formula 1: George Russell s-a impus în Marele Premiu de la Singapore. Britanicul, a 5-a victorie din carieră în Marele Circ
Stiri Sport
Formula 1: George Russell s-a impus în Marele Premiu de la Singapore. Britanicul, a 5-a victorie din carieră în Marele Circ

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km).

Recomandări
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28