Formula 1: George Russell s-a impus în Marele Premiu de la Singapore. Britanicul, a 5-a victorie din carieră în Marele Circ

Stiri Sport
05-10-2025 | 17:38
George Russell
AFP

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km).

autor
Stirileprotv

Russell, plecat din pole position, s-a impus la capătul celor 62 de tururi de circuit (306,28 km în total) în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, clasat pe locul secund, la 5 sec 430/1000, şi a britanicului Lando Norris (McLaren), care a ocupat treapta a treia a podiumului, la 6 se 066/1000.

Pilotul echipei Mercedes a obţinut cu această ocazie a cincea victorie din cariera sa în Marele Circ şi a doua de la debutul acestui sezon, după cea din Grand Prix-ul Canadei de la Montreal, la jumătatea lunii iunie.

Australianul Oscar Piastri (McLaren), clasat pe locul al patrulea duminică, a rămas în fotoliul de lider al clasamentului general al piloţilor, cu un avans de 22 de puncte faţă de coechipierul său Lando Norris, cu şase etape înainte de finalul sezonului. Campionul mondial din ultimii patru ani, Max Verstappen, se află pe poziţia a treia, la 69 de puncte.

La finalul cursei din Singapore, echipa McLaren, creată în 1966, şi-a asigurat titlul mondial la categoria constructori, pe care îl cucereşte pentru a zecea oară în istoria sa, depăşind astfel team-ul Williams (9 titluri). Recordul este deţinut de scuderia Ferrari, cu 16 titluri mondiale în palmares.

Citește și
sanatate
Mai puţini bani pentru concediile medicale, de la 1 august. Răcelile sunt vizate direct de noua formulă de calcul

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Statelor Unite, se va desfăşura pe 19 octombrie la Austin (Texas).

Sursa: Agerpres

Etichete: formula 1, marele premiu, singapore,

Dată publicare: 05-10-2025 17:38

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă
Stiri Diverse
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă

Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters.

Mai puţini bani pentru concediile medicale, de la 1 august. Răcelile sunt vizate direct de noua formulă de calcul
Stiri Sanatate
Mai puţini bani pentru concediile medicale, de la 1 august. Răcelile sunt vizate direct de noua formulă de calcul

România deține recordul european la numărul de locuitori scutiți de plata contribuției la sănătate – peste 10 milioane.

Sofia Vergara a strălucit la Marele Premiu de la Monaco. Ținuta actriței de 52 de ani a atras toate privirile. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Sofia Vergara a strălucit la Marele Premiu de la Monaco. Ținuta actriței de 52 de ani a atras toate privirile. GALERIE FOTO

Actrița columbiană Sofia Vergara, în vârsta de 52 de ani, a strălucit duminică la Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo, purtând o bustieră din dantelă și blugi evazați, într-o apariție casual dar stilată.

Recomandări
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”
Stiri externe
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, dacă Washingtonul îi va da Ucrainei rachete Tomahawk: „Spun ceea ce gândesc”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul teritoriului rus, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington.

Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice
Stiri Politice
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei
Stiri externe
Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei

Populistul de dreapta Andrej Babis și mișcarea sa ANO au câștigat alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru UE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 5 Octombrie 2025

02:01:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 5

23:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28