Totul vine după ce procurorii generali din statele New York și New Jersey au lansat oficial o investigație privind practicile FIFA.

Procurorul general din New Jersey, Jennifer Davenport, a descris procesul drept „un labirint de confuzie, raritate falsă și prețuri imposibil de mari”.

Ea a adăugat că va exista „o investigație amănunțită asupra comportamentului FIFA”, iar forul mondial al fotbalului a primit o citație oficială pentru furnizarea de informații.

O astfel de citație obligă partea vizată să pună la dispoziție documente interne sau informații specifice.

Davenport a făcut anunțul împreună cu procurorul general al statului New York, Letitia James, și Departamentul pentru Protecția Consumatorilor și Lucrătorilor din New York City (DCWP).

Comisarul DCWP, Samuel AA Levine, a declarat că instituția va trata „foarte serios acuzațiile de practici înșelătoare flagrante” și va analiza suspiciunile privind „creșterea artificială a prețurilor”.

În special, FIFA a fost întrebată de ce biletele au „depășit prețurile oricărei ediții anterioare a Cupei Mondiale”.

Fanii au reclamat că au fost „induși în eroare” în privința amplasării locurilor, inclusiv prin introducerea unor categorii mai scumpe de bilete „front”, lansate după vânzările inițiale.

De asemenea, se susține că sistemul de prețuri variabile aplicat în diferitele etape de vânzare a permis FIFA să majoreze prețurile pentru aproximativ 90 dintre cele 104 meciuri, cu o medie de 34%.

Investigația va analiza și modul în care calendarul lansării biletelor și declarațiile publice ar fi putut influența prețurile.

FIFA a refuzat să comenteze.