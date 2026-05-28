El menţionează că au fost alocaţi bani în buget pentru reparaţiile necesare.

"În curând lansăm procedura pentru realizarea proiectului tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem. Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competiţională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea şi lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto", scrie edilul general, joi, pe Facebook.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, pe 2 aprilie, că a avut loc avut loc prima şedinţă a Comitetului Interministerial în vederea finalizării procesului de candidatură a oraşului Bucureşti pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029.

UEFA va analiza dosarele depuse şi va anunţa oraşele gazdă pentru 2028 şi 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Naţională din Bucureşti a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formaţia Atletico Madrid câştigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în faţa altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.