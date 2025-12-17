FIFA anunță premii record pentru CM 2026. România ar putea încasa sume impresionante dacă se califică la turneu

FIFA va aloca 727 de milioane de dolari celor 48 de echipe calificate la Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic.

„Consiliul FIFA, reunit în marja finalei intercontinentale Paris SG-Flamengo la Doha (Qatar), a aprobat o contribuţie financiară record de 727 milioane de dolari”, a anunţat FIFA într-un comunicat.

FIFA menţionează o creştere de 50% faţă de Cupa Mondială din 2022 din Qatar, ceea ce corespunde creşterii cu 50% a numărului de echipe participante, de la 32 la 48.

Fiecare dintre participante va primi 1,5 milioane de dolari „pentru a-şi acoperi cheltuielile de pregătire”. Însă cea mai mare parte a sumei alocate de FIFA, adică 655 de milioane de dolari, constă în prime.

Campioana va încasa 50 de milioane de dolari, finalista învinsă 33 de milioane de dolari.

Cum vor fi distribuite premiile

· Campioana: 50 milioane USD

· Finalista: 33 milioane USD

· Locul 3: 29 milioane USD

· Locul 4: 27 milioane USD

· Locurile 5-8: 19 milioane USD

· Locurile 9-16: 15 milioane USD

· Locurile 17-32: 11 milioane USD

· Locurile 33-48: 9 milioane USD

Naţionala României poate obţine calificarea la turneul final dacă va învinge Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica. Astfel, adversarele sale vor fi Statele Unite, Paraguay şi Australia, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărţite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în şaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formaţii de pe locul al treilea. Meciul de deschidere va fi cel dintre Mexic şi Africa de Sud, pe 11 iunie, pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

