La aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, Parlamentul European a aprobat renunțarea totală la gazele rusești

Stiri externe
17-12-2025 | 17:12
gaz rusesc
Shutterstock

Parlamentul European a aprobat miercuri interzicerea definitivă a importurilor de gaze rusești în UE, până în toamna lui 2027, pentru a priva Rusia de finanțarea războiului din Ucraina.

autor
Aura Trif

Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate acest text, care este necesar să obţină o ultimă undă verde a statelor membre ale Uniunii Europene, cu o majoritate calificată, de obicei o formalitate.

”Abandonarea gazelor (naturale) ruseşti este un mare succes al Uniunii Europene. Un gest cu adevărat istoric”, a salutat marţi raportoarea textului Inese Vaidere.

”De când a început războiul la scară mare (în februarie 2022), Uniunea Europeană a plătit peste 216 miliarde de euro pe energie fosilă rusească. Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi (Rusiei) şi finanţăm în continuare masacrele din Ucraina”, a declarat această aleasă a Partidului Populare European (PPE, dreapa) din Letonia.

Ce prevede textul

Textul prevede o interzicere treptată a achiziţionării de gaze naturale ruseşti, care urmează să se aplice cel mai târziu la 1 noiembrie 2027 contractelor de achiziţionare pe termen lung - cele mai sensibile, deoarece ele sunt încheiate uneori pe o perioadă de zeci de ani.

Citește și
Volodimir Zelenski
Reparațiile de război, linia roșie a Moscovei în negocierile de pace. Ucraina cere folosirea activelor rusești înghețate

Penalităţi financiare ar putea să fie aplicate întreprinderilor care ocolesc această interdicţie.

În schimb, acordul nu prevede o interzicere totală a achiziţiilor de petrol şi de combustibil nuclear ruseşti, la care recurg în continuare multe state membre UE.

Comisia Europeană a optat în favoarea unei propuneri legislative şi nu în favoarea unor sancţiuni, deoarece aceasta poate fi adoptată cu o majoritate calificată a statelor membrte UE, în loc de unanimitate.

Scopul este să ocolească vetourile Ungariei şi Slovaciei, două ţări considerate apropiate Moscovei şi care se opun aprig acestor măsuri. Premierul ungar Viktor Orban a ameninţat, de altfel, să conteste planul în justiţie.

Eurodeputatul Thierry Mariani, un reputat prorus, de la grupul Patrioţilor (extremă dreapta), a denunţat marţi o ”ruptură istorică”, ”impusă (...) fără unanimitate şi cu preţul unor riscuri juridice majore la adresa statelor şi întreprinderilor”.

O femeie din Neamț a fost bătută și atacată cu un cuțit de partenerul ei. Ce descoperire șocantă au făcut medicii la spital

Sursa: News.ro

Etichete: gaze rusești, import, parlamentul european,

Dată publicare: 17-12-2025 17:12

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Vladimir Putin dă asigurări că Rusia va cuceri militar
Stiri externe
Vladimir Putin dă asigurări că Rusia va cuceri militar "teritorii ruseşti istorice" în Ucraina dacă diplomaţia eşuează

Preşedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomaţia va eşua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit "teritorii ruseşti istorice" din Ucraina, informează EFE.

Reparațiile de război, linia roșie a Moscovei în negocierile de pace. Ucraina cere folosirea activelor rusești înghețate
Stiri externe
Reparațiile de război, linia roșie a Moscovei în negocierile de pace. Ucraina cere folosirea activelor rusești înghețate

Propunerile de pace care au rezultat în urma discuțiilor dintre americani, ucraineni și europeni vor fi finalizate în următoarele zile.

Friedrich Merz: Credibilitatea UE va fi grav compromisă dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind activele ruseşti
Stiri externe
Friedrich Merz: Credibilitatea UE va fi grav compromisă dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind activele ruseşti

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Uniunea Europeană va fi discreditată mult timp de acum înainte dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina.

 

Recomandări
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce urmează pentru România și Europa de Est. Avertismentul istoricilor: „Nu mai aveți timp”

Țările din Europa de Est, printre care și România riscă să "nu mai aibă timp" să construiască democrații cu adevărat consolidate, în contextul internațional actual, "care provoacă foarte mari neliniști".

Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre justiție: ”Sunt probleme la Inspecția Judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovările”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, în Marea Britanie, cine crede că sunt persoanele ”responsabile” pentru situația ”dezastruoasă” din sistemul de justiție din România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Decembrie 2025

47:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Decembrie 2025

01:50:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28