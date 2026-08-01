Planul FIFA era să strângă până la 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea a aproximativ 20% din acţiunile unei noi companii care urma să organizeze evenimentele FIFA, inclusiv Cupa Mondială, scrie Agerpres.

Propunerea, anunţată iniţial marţi, s-a confruntat imediat cu o avalanşă de critici, UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a ameninţat cu boicotarea Cupei Mondiale şi a acuzat FIFA că pune la vânzare ''sufletul'' jocului.

''După ce am ascultat cu atenţie toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit iniţial, a declarat Infantino într-un comunicat de vineri seară. Scopul nostru a fost întotdeauna - şi va fi întotdeauna - să ne unim şi să ne îmbunătăţim. Prin urmare, această propunere nu va merge mai departe''.

FIFA a susţinut că vânzarea participaţiei minoritare în operaţiunile sale comerciale ar strânge miliarde de dolari pentru a finanţa dezvoltarea sportului global şi a acuzat presa că a denaturat propunerea.

Infantino le-a scris federaţiilor membre pentru a le spune că vor primi câte 40 de milioane de dolari fiecare dacă vor fi de acord cu propunerea FIFA până pe 19 septembrie.

''Mergând mai departe, intenţia mea este să reunesc toate părţile interesate în următoarele zile şi săptămâni, în spiritul interesului comun pentru jocul nostru şi cu obiectivul de a continua dezvoltarea fotbalului peste tot, în special în acele ţări care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru'', a spus Infantino în comunicatul de vineri.

UEFA s-a opus vehement, urmată de CONCACAF și ACF. Ar fi boicotat toate competițiile FIFA

Opoziţia faţă de planul FIFA a crescut considerabil pe parcursul săptămânii.

Joi, cele 55 de naţiuni membre ale UEFA au votat în unanimitate boicotarea tuturor turneelor FIFA până la retragerea propunerii, spunând că Cupa Mondială ''nu poate fi tratată ca un produs de investiţii''.

CONCACAF, confederaţia formată din 41 de membri din America de Nord, America Centrală şi Caraibe, a respins propunerea în timpul unei întâlniri de joi.

Vineri, Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC), care are 47 de membri, a emis o declaraţie în care spune că ''este solidară'' cu UEFA şi CONCACAF.

UEFA, CONCACAF şi AFC au împreună 143 de asociaţii naţionale, mult peste jumătate din cei 211 membri ai FIFA. Majoritatea membrilor ar fi trebuit să voteze în sprijinul planului pentru ca acesta să poată continua.

Dezacordul a fost, de asemenea, şi în interiorul FIFA. Vineri, consilierul principal al lui Infantino, Carlos Cordeiro, a demisionat cu efect imediat, numind planul ''o afacere proastă pentru fotbal'', în timp ce directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, a declarat că personalul a fost ''înşelat'' de Infantino, descriind propunerea ca un ''proiect al unei singure persoane''.

Infantino oferea Cupa Mondială lui Joshua Kushner, ginerele lui Donald Trump

Infantino, în vârstă de 56 de ani, urmează să candideze anul viitor pentru un nou mandat în fruntea FIFA.

Prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a declarat reporterilor recent că Infantino este ''omul nepotrivit pentru a conduce organizaţia''.

FIFA propusese crearea unei filiale de 20 de miliarde de dolari, FIFA Forward Enterprise (FFE), pentru a organiza Cupa Mondială şi celelalte evenimente ale acesteia.

Thrive Eternal, un fond administrat de Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner, urma să conducă grupul de investitori propus, potrivit FIFA. Joshua este fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Trump şi Infantino au dezvoltat o relaţie strânsă, SUA fiind una din gazdele recentului Campionat Mondial din 2026. Trump a declarat că nu a vorbit cu Infantino despre planul de investiţii externe.