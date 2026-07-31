Acest lucru l-ar putea forţa să demisioneze sau chiar să fie demis, scriu jurnaliştii de la rmcsport.fr, citează News.ro.

Venit la putere în 2016, după ce Sepp Blatter şi Michel Platini au fost implicaţi în scandalul de corupţie FIFAgate (ambii au fost ulterior achitaţi de instanţe), Gianni Infantino se află, de asemenea, implicat într-un scandal financiar major la FIFA.

Spre deosebire de predecesorii săi de la FIFA şi UEFA, actualul şef al fotbalului mondial nu face obiectul unor proceduri judiciare. Dar proiectul său controversat de a crea şi apoi de a vinde o societate comercială a FIFA (FFE) investitorilor l-a propulsat într-un război deschis cu confederaţia europeană. Un conflict care l-ar putea costa acum pe atotputernicul şef al FIFA chiar locul său. Iar problema nu mai este acum doar să se ştie dacă FFE va vedea lumina zilei, ci, poate, deja dacă Gianni Infantino îşi va putea păstra locul în fruntea instituţiei.

20% dintre federaţii trebuie să se unească pentru a convoca un Congres extraordinar al FIFA.

Mai mult decât planul de a vinde 20% din această companie comercială unor apropiaţi ai lui Donald Trump pentru 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro), lipsa totală de transparenţă din jurul acestei tranzacţii a stârnit nedumerire în rândul confederaţiilor continentale şi al federaţiilor naţionale. Majoritatea acestora au aflat totul despre această afacere prin dezvăluiri de presă de marţi.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru Carlos Cordeiro, consilierul principal al preşedintelui FIFA, care a ales să demisioneze vineri, în loc să susţină acest plan. Este dificil de imaginat că această iniţiativă va continua. Miza este alta, iar Gianni Infantino trebuie acum să-şi protejeze propria poziţie, scriu jurnaliştii francezi.

Şi pe bună dreptate: adversarii săi pot forţa Consiliul FIFA să convoace un Congres extraordinar. Conform prevederilor articolului 25, paragraful 4, din capitolul 5 al manualului juridic al organizaţiei, acest lucru necesită o „cerere scrisă” din partea a cel puţin unei cincimi din asociaţiile membre. Scrisoarea trebuie, de asemenea, să precizeze clar „chestiunile care trebuie abordate”: în acest caz, supunerea lui Gianni Infantino unui vot de încredere.

Infantino, demis din FIFA în doar trei luni

Cu 211 asociaţii membre, aceasta echivalează cu o cerere explicită din partea a 43 de federaţii de a-l forţa pe Gianni Infantino să convoace un Congres extraordinar. Evenimentul trebuie apoi, din nou, conform prevederilor regulamentului, „să aibă loc în termen de trei luni de la primirea cererii”.

Vehement opusă liderului elveţian şi pregătită să boicoteze competiţiile internaţionale, dacă FIFA va continua cu crearea filialei sale comerciale, UEFA are 55 de membri. Dacă toate naţiunile europene rămân unite, aşa cum au fost după reuniunea de criză de joi, acest lucru ar fi suficient pentru a solicita Consiliului FIFA să convoace un Congres extraordinar în termen de trei luni.

Odată ce acest prim pas este finalizat, Gianni Infantino se va confrunta cu un vot de încredere din partea celor 211 asociaţii membre, cu condiţia ca subiectul să fie inclus pe ordinea de zi a Congresului Extraordinar, aşa cum este permis de articolul 28, paragraful 2(q), „alegerea sau demiterea preşedintelui”.

Prin acest vot cu majoritate simplă (articolul 30, paragraful 9, din manualul juridic), preşedintele FIFA ar fi fie confirmat, fie demis. Peste 50% din voturi pentru i-ar permite elveţianului să rămână în funcţie; peste 50% împotrivă ar duce la demiterea sa.