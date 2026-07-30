Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni de urgență desfășurate joi, convocată pentru a discuta propunerile anunțate marți de FIFA, forul mondial al fotbalului, potrivit BBC.

UEFA, care conduce fotbalul european, și-a exprimat deja în mod clar opoziția, publicând două comunicate extrem de critice la adresa acestor planuri, iar votul de joi a reconfirmat această poziție.

Boicotul ar viza toate competițiile organizate de FIFA, inclusiv Cupa Mondială masculină, Cupa Mondială feminină și Cupa Mondială a Cluburilor, și ar urma să fie declanșat dacă propunerile președintelui FIFA, Gianni Infantino, vor fi aprobate prin vot de federațiile membre.

Prima dată când această poziție ar putea fi pusă la încercare va fi în luna octombrie, când sunt programate meciurile de baraj pentru Cupa Mondială feminină.FIFA vrea să atragă investitori privați printr-o companie comercialăGianni Infantino și FIFA au confirmat, marți, intenția lor de a crea o societate comercială a forului de conducere pentru a-și deschide capitalul investitorilor privați. O astfel de evoluție ar constitui o răsturnare majoră pentru fotbalul mondial și ar putea genera venituri semnificative. RMC Sport prezintă o analiză a acestui proiect, care deja generează controverse.

După ce a supraviețuit crizei Superligii din aprilie 2021, fotbalul se află din nou la o răscruce a istoriei sale. Organizație non-profit încă de la înființare, fără scopul de a genera profituri pentru a recompensa acționarii, FIFA a confirmat marți intenția sa de a crea o societate comercială (FFE) pentru a gestiona mai bine dezvoltarea economică a competițiilor și evenimentelor sale.

Ulterior, ar vinde o parte din aceasta unor investitori privați atent selectați. Însă, în timp ce forul de conducere mondial și președintele său, Gianni Infantino, doresc să o transforme într-un motor de expansiune pentru fotbal, presa a subliniat potențiale abuzuri legate de această transformare a FIFA într-un activ financiar.

Ce spune Gianni Infantino despre proiect

Președintele FIFA, Gianni Infantino, și-a apărat, miercuri, controversatul plan de a crea o companie comercială deschisă investitorilor privați, care vizează creșterea veniturilor din fotbal, numindu-l „o oportunitate, dar nu o obligație”, potrivit News.ro.

Planul lui Infantino reprezintă „o propunere, o ofertă” care face parte dintr-un „proces democratic”.

„Mai presus de toate, este o oportunitate, dar nu o obligație... Marchează începutul procesului de consultare”, a declarat președintele FIFA într-un videoclip publicat de FIFA.

Gianni Infantino a reiterat promisiunile prezentate în declarația publicată marți, care a dezvăluit planul său, spre surprinderea unor personalități din lumea fotbalului care spun că nu au fost consultate.

„O parte prea mică din valoarea comercială în creștere a fotbalului merge către cei implicați în sport care au cea mai mare nevoie de ea”, a explicat el. „Aceasta este o oportunitate de aur pentru a stimula dezvoltarea sportului la nivel global. Dar, din nou, aceasta este doar o propunere, nu o obligație”.

Va fi Cupa Mondială cu adevărat de vânzare

Dezvăluirile din „The Times” și „Financial Times” despre proiectul FIFA au alarmat rapid mulți fani și personalități din lumea fotbalului, pentru că ar anunța o viitoare „vânzare a Cupei Mondiale” către această companie comercială. Dar acest lucru nu este în întregime corect. Potrivit FIFA, care a fost sub presiune să comunice după scurgerile de informații din presă, nu există planuri de vânzare a Cupei Mondiale în sine.

„În conformitate cu mandatul său, administrația FIFA explorează posibilitatea de a combina drepturile comerciale ale FIFA - care acoperă difuzarea, sponsorizarea, biletele și licențierea - cu activități legate de organizarea competițiilor FIFA, prin crearea FIFA Forward Enterprise (FFE)”, a declarat organizația condusă de Gianni Infantino. „A fost lansat un proces de consultare în urma primirii unei propuneri care vizează valorificarea pe deplin a potențialului drepturilor de difuzare și al contractelor de sponsorizare ale FIFA în întregul său portofoliu de turnee de fotbal masculin, feminin și pentru tineret”, precizează FIFA.

Din punct de vedere tehnic, așadar, toate activitățile comerciale ale tuturor competițiilor FIFA vor fi gestionate de această filială FFE. Fiind un turneu major pentru organizația condusă de Gianni Infantino, Cupa Mondială va fi evident inclusă. Același lucru este valabil și pentru Cupa Mondială a Cluburilor și pentru toate competițiile organizate sub auspiciile FIFA pentru fotbalul de tineret și feminin. De asemenea, rămâne de văzut, odată înființată, ce va decide să facă această companie comercială în ceea ce privește, de exemplu, drepturile de denumire pentru competițiile sale, vânzarea de mărfuri, implementarea pe scară largă a pauzelor de băuturi răcoritoare sau vânzarea numeroaselor sloturi publicitare în timpul meciurilor și competițiilor.

Cât ar putea genera acest proiect pentru FIFA și federațiile naționale

În ciuda faptului că este o organizație non-profit, FIFA generează venituri enorme. Chiar înainte de crearea acestei filiale comerciale (FFE), în raportul său anual de la sfârșitul anului 2025, FIFA proiecta deja venituri de 14 miliarde de dolari (12,3 miliarde de euro) pentru ciclul 2027-2030, datorită în special vânzării de drepturi TV și de marketing pentru diversele sale competiții. Însă, după ce a primit sfaturi de la banca de investiții JP Morgan cu privire la strategia sa și căutarea de parteneri, FIFA ar putea da lovitura datorită filialei sale comerciale, a cărei evaluare este estimată la 20 de miliarde de dolari (aproximativ 17,5 miliarde de euro).

Odată înființată, va fi lansată o campanie de strângere de fonduri cu parteneri privați pentru a vinde aproximativ 20% din FIFA Forward Enterprise (FFE). Sosirea unui acționar minoritar ar permite FIFA să primească imediat 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro).

Cu acești bani, FIFA intenționează să implementeze Programul FIFA Fast Forward (FFFP) pentru a redistribui fonduri către cele 211 asociații membre. În timp ce organismul de conducere susține că acest proiect de dezvoltare este un „mecanism opțional care permite asociațiilor membre să deblocheze fonduri suplimentare”, cu o plată imediată și unică „de până la 20 de milioane de dolari”, presa a mers mai departe miercuri. După cum a dezvăluit The Times, Gianni Infantino a transmis mesajul federațiilor naționale că susținătorii proiectului vor primi aproximativ 40 de milioane de dolari (35 de milioane de euro), în timp ce alții vor primi semnificativ mai puțini bani prin intermediul planului de dezvoltare.